田徑／女子1500公尺肯亞基皮耶貢摘金 荷蘭哈山夢碎

肯亞長跑好手基皮耶貢（Faith Kipyegon）今天衛冕成功，在東京奧運女子1500公尺決賽摘金。荷蘭名將哈山（Sifan Hassan）獲得銅牌，爭取奧運中長跑3金的夢想破滅。

基皮耶貢以3分53秒11成績摘金，並締造奧運紀錄；英國的穆爾（Laura Muir）以3分54秒50得到銀牌；哈山則以3分55秒86得到銅牌。

生於衣索比亞的哈山2日在1500公尺預賽時跌了一大跤，但隨即爬起，追趕超越群敵搶得小組第一晉級決賽。當天稍後她贏得5000公尺決賽金牌。

她在本屆奧運除了參加1500和5000公尺項目，明天也將參加1萬公尺決賽。

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