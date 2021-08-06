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桌球／男團決賽 中國擊敗德國蟬聯金牌

中央社 / 東京6日綜合外電報導
中國打敗德國贏得桌球男團冠軍。 歐新社
中國打敗德國贏得桌球男團冠軍。 歐新社

中國隊今天在東京奧運桌球男子團體決賽，派出佔據世界排名前3個位置的馬龍、樊振東與許昕，最終以3比0勝出蟬聯金牌，德國隊奪銀。

2020東京奧運桌球團體賽採新賽制，第一點為雙打，後面4點都是單打，先拿下3點的隊伍獲勝，每點比賽採5局3勝制。

第一點雙打賽事，中國隊由混雙銀牌的許昕搭檔男單金牌馬龍，對決德國隊法蘭西斯卡（PatrickFranziska）與波爾（Timo Boll），以11比7、11比3、11比9直落三輕鬆拿下，先馳得點。

第二點單打賽事，男單銀牌樊振東對決今年在男單摘銅的奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）時遭遇亂流，打了5局才以3比11、11比6、9比11、11比5、11比3，3比2拿下。

第三點單打賽事，中國隊馬龍對戰德國隊波爾，馬龍以11比5、11比9、11比13、11比7，最終3比1獲勝。中國隊率先取得3點，確定金牌到手。

德國隊至今在奧運桌球男團項目的成績2銀2銅，奪金之路持續遭到中國阻擾。

中國昨天在桌球女子團體賽事蟬聯金牌，男子隊今天跟隨女子隊的腳步，創下桌球團體賽在2008年奧運列入正式項目以來，中國隊連續4屆奪下男團與女團，共8面金牌的不敗紀錄。

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