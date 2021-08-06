桌球／男團決賽 中國擊敗德國蟬聯金牌
中國隊今天在東京奧運桌球男子團體決賽，派出佔據世界排名前3個位置的馬龍、樊振東與許昕，最終以3比0勝出蟬聯金牌，德國隊奪銀。
2020東京奧運桌球團體賽採新賽制，第一點為雙打，後面4點都是單打，先拿下3點的隊伍獲勝，每點比賽採5局3勝制。
第一點雙打賽事，中國隊由混雙銀牌的許昕搭檔男單金牌馬龍，對決德國隊法蘭西斯卡（PatrickFranziska）與波爾（Timo Boll），以11比7、11比3、11比9直落三輕鬆拿下，先馳得點。
第二點單打賽事，男單銀牌樊振東對決今年在男單摘銅的奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）時遭遇亂流，打了5局才以3比11、11比6、9比11、11比5、11比3，3比2拿下。
第三點單打賽事，中國隊馬龍對戰德國隊波爾，馬龍以11比5、11比9、11比13、11比7，最終3比1獲勝。中國隊率先取得3點，確定金牌到手。
德國隊至今在奧運桌球男團項目的成績2銀2銅，奪金之路持續遭到中國阻擾。
中國昨天在桌球女子團體賽事蟬聯金牌，男子隊今天跟隨女子隊的腳步，創下桌球團體賽在2008年奧運列入正式項目以來，中國隊連續4屆奪下男團與女團，共8面金牌的不敗紀錄。
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言