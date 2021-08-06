拳擊／擺脫遭搶中槍陰影 古巴拳手拉克魯茲重量級奪金
古巴拳擊選手拉克魯茲（Julio la Cruz）今天在東京奧運男子重量級決賽摘金，連續兩屆奧運奪得金牌。他在2014年曾遭歹徒持槍搶劫，臀部中槍，所幸傷勢不重。
搶劫案時隔兩年後，拉克魯茲於2016年在里約奧運輕重量級（81公斤級）拿下金牌。
現年31歲的拉克魯茲已經將這段創傷拋諸腦後，他今天在東京奧運男子重量級決賽贏得所有三位裁判一致判決，擊敗俄羅斯拳手加吉馬戈梅多夫（MuslimGadzhimagomedov），再添一金。
但他說他花了一段時間才走出遭搶中槍受傷的痛苦。曾經4度贏得輕重量級世界冠軍的拉克魯茲說：「那段日子很難熬，但我從未失去希望，花了一段時間療傷。」
「古巴的醫生太優秀了，我靠著希望、信仰、家人、古巴人民和心理醫生的支持，造就了現在的我，讓我能拿下兩面金牌，我認為我值得。」
拿了兩面奧運金牌的拉克魯茲不願就此止步。他說：「距離（2024年）巴黎奧運還剩3年，我會參加下屆奧運，希望能為我的國家贏得第3面金牌。」
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