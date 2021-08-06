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田徑／東奧男子50K競走爆冷 短跑女將菲麗絲要拚歷史地位

中央社 / 東京6日綜合外電報導
托馬拉。 路透
托馬拉。 路透

東奧田徑賽程，儘管波蘭選手托馬拉賽前只拚過一次男子50公里競走，卻由他贏得這個項目的金牌，技驚全場；美國女子短跑名將菲麗絲將力拚女子個人最多奧運田徑獎牌的歷史紀錄。

法新社報導，托馬拉（Dawid Tomala）在酷熱天候締造的體壇成就，為今天奧運田徑重要賽程揭開序幕，包括菲麗絲（Allyson Felix）將挑戰成為田徑界贏得最多奧運獎牌的女子選手，而荷蘭的女子長跑名將哈山（Sifan Hassan）將續拚史無前例的長跑3金。

避開盛夏時節首都東京的高溫煎熬，因此競走與馬拉松的比賽場地改在日本北海道札幌市，但當地仍是燠熱難耐，托馬拉頂住炎虐贏得波蘭本屆東奧的第4金。

現年31歲的托馬拉摘金跌破眾人眼鏡，因為參加東奧前，他只有今年在斯洛伐克完成生涯首度的50公里競走，當時的成績是第5名。

他說：「這只是我生涯第2次參加50公里競走比賽就奪冠，太瘋狂了，是吧？」

托馬拉以3小時50分8秒的成績率先抵達終點，他是繼奧運男子50公里競走3金得主柯傑紐夫斯基（RobertKorzeniowski）之後，首位在男子50公里競走奪冠的波蘭選手。

短跑女將菲麗絲。 路透
短跑女將菲麗絲。 路透

至於現年35歲的菲麗絲將在稍晚的400公尺決賽，對決牙買加女將歐蒂（Merlene Ottey）。兩人都是贏得奧運9面獎牌的運動員，除了競速一決高下外，也將決定誰將締造女子個人獨得最多奧運田徑獎牌的歷史紀錄。

衣索比亞出生的荷蘭籍選手哈山是本屆東奧女子5000公尺的金牌得主，她將在晚間的女子1500公尺決賽挑戰尋求衛冕的肯亞選手基皮耶貢（Faith Kipyegon），以及進軍明天的女子1萬公尺決賽。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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