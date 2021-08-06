籃球／上午先打金牌戰晚上再打銅牌戰 日本「神操作」被罵翻

受到全球注目的今年東京奧運男子籃球金牌戰與銅牌戰組合產生，金牌戰將由美國與法國在明天(7日)上午10時30分進行，銅牌戰則是在晚上7點由斯洛維尼亞對澳洲。

通常正常賽程安排銅牌戰都會早進行，而拿金牌戰壓軸。但這次東奧金牌戰不僅先舉行，且是在日本的上午時間進行，這樣的安排相當不合理，不過，日本這樣的「神安排」，究竟是為了什麼？已有人揭露，就是為了讓太平洋另一岸的美國民眾，方便在他們晚間收看比賽所致，這也令法國隊痛罵，「這樣的賽程安排很丟人！」

法國隊同樣也是進軍決賽隊伍，但決賽在法國時間就是凌晨4時30分比賽，難怪對此他們相當不服。

其實，今年東奧為美國轉播收視著想的地方，處處可見，像是游泳決賽都是安排在上午舉行，下午才進行預賽，這點與過去奧運安排大不相同，多數是單一項目上午進行預賽，晚上才進行決賽。

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