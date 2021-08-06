游泳／加拿大泳將感謝高中老師！ 一句「游泳沒前途」成最佳激勵

加拿大泳手奧萊西亞克（Penny Oleksiak）成功在東京奧運上奪得1銀2銅佳績，她在個人Twitter上發文，說要感謝她的高中老師，但不是因為老師鼓勵她或指導她成為出色泳手，而是恰好相反。

奧萊西亞克在東奧團體賽100公尺自由式接力、團體賽100公尺混合式接力、及個人200公尺自由式比賽中，分別獲得1銀2銅的佳績。奧萊西亞克在個人Twitter上貼文，稱她在Google上搜尋哪個加拿大選手在東奧獲得最多獎牌時，發現自己上榜。

「我得感謝我的高中老師，曾告訴我停止習泳專心讀書，因為游泳沒有前途」、「因這一句讓我成功實現夢想」。

I just googled “Canada’s most decorated Olympian” and my name came up. I want to thank that teacher in high school who told me to stop swimming to focus on school bc swimming wouldn’t get me anywhere. This is what dreams are made of. — Penny Oleksiak (@OleksiakPenny) August 3, 2021

她在第二篇貼文中補充，她一生中遇上多個導師，很多都是鼓勵著她向前，但就那位高中老師一直要阻止她，讓她難忘。

奧萊西亞克的貼文引來了網友的支持和鼓勵，當中甚至有來自加拿大廣播公司的主播Louise Martin，留言說她也有類似經歷，她的導師曾勸她不要冒險當記者，因為這「相當辛苦」。

不少人在兒時或在學時也會參加運動活動，但很少人會以此成為一生職業發展，其中一個原因是長輩的反對，但奧萊西亞克卻以此成為動力，成功一報當年被看低、「無前途」之仇。

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文章授權轉載自《香港01》

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