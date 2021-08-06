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游泳／加拿大泳將感謝高中老師！ 一句「游泳沒前途」成最佳激勵

香港01 / 歐敬洛
加拿大泳手奧萊西亞克在東京奧運上奪得佳績，賽後她發文感謝曾告訴她「游泳沒前途」的高中老師。 圖擷自instagram
加拿大泳手奧萊西亞克在東京奧運上奪得佳績，賽後她發文感謝曾告訴她「游泳沒前途」的高中老師。 圖擷自instagram

加拿大泳手奧萊西亞克（Penny Oleksiak）成功在東京奧運上奪得1銀2銅佳績，她在個人Twitter上發文，說要感謝她的高中老師，但不是因為老師鼓勵她或指導她成為出色泳手，而是恰好相反。

奧萊西亞克在東奧團體賽100公尺自由式接力、團體賽100公尺混合式接力、及個人200公尺自由式比賽中，分別獲得1銀2銅的佳績。奧萊西亞克在個人Twitter上貼文，稱她在Google上搜尋哪個加拿大選手在東奧獲得最多獎牌時，發現自己上榜。

「我得感謝我的高中老師，曾告訴我停止習泳專心讀書，因為游泳沒有前途」、「因這一句讓我成功實現夢想」。

她在第二篇貼文中補充，她一生中遇上多個導師，很多都是鼓勵著她向前，但就那位高中老師一直要阻止她，讓她難忘。

奧萊西亞克的貼文引來了網友的支持和鼓勵，當中甚至有來自加拿大廣播公司的主播Louise Martin，留言說她也有類似經歷，她的導師曾勸她不要冒險當記者，因為這「相當辛苦」。

不少人在兒時或在學時也會參加運動活動，但很少人會以此成為一生職業發展，其中一個原因是長輩的反對，但奧萊西亞克卻以此成為動力，成功一報當年被看低、「無前途」之仇。

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文章授權轉載自《香港01》

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