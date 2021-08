田徑／熱到爆！50公里競走日本名將倒地嘔吐仍撐完比賽

即使移師北海道札榥,但日本熱到爆的天氣還不是會放過折磨這些參加奧運的選手,即使是地主選手也不例外。

奥運田徑男子50公里競走,於今天上午舉行,即使在北海道,高達31度的氣溫,仍讓選手比賽到一半體力不支,紛紛退賽,總計59名選手有10人退賽,另有兩人則是犯規失格,計47人完賽,最後由波蘭選手托馬拉(Dawid Tomala)3小時50分08秒,克服高溫的考驗贏下金牌。

而原本被地主寄予金牌厚望的名將川野將虎,則是發生令人驚怵的一幕,原來31度的高溫下比賽,川野將虎在41公里處,終於身體不支倒下,甚至還當場嘔吐,這一幕讓BBC的英國主播都說,「看來他要退賽了!」不過,神奇的事居然發生了,川野將虎這一倒下雖拿不到獎牌機會,但他還是努力起身完成的比賽,最後以第六名坐收,這樣的精神令人感動。

其實,由於天氣太熱比賽還有有趣的一幕,一名瓜地馬拉的選手,索性拿水猛往自己私處倒,也被鏡頭捕捉。

而接下還男、女馬拉松比賽的考驗,這樣高熱的天氣,對選手真的是一大煎熬。

