快訊

北部有感搖晃！16:11規模5.5地震 最大震度台北3級

70歲婦染疫五月底過世「今天才公布」 羅一鈞這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／熱到爆！50公里競走日本名將倒地嘔吐仍撐完比賽

聯合新聞網 / 綜合報導
川野將虎一度倒地吐仍堅持完賽。 路透
川野將虎一度倒地吐仍堅持完賽。 路透

即使移師北海道札榥，但日本熱到爆的天氣還不是會放過折磨這些參加奧運的選手，即使是地主選手也不例外。

奥運田徑男子50公里競走，於今天上午舉行，即使在北海道，高達31度的氣溫，仍讓選手比賽到一半體力不支，紛紛退賽，總計59名選手有10人退賽，另有兩人則是犯規失格，計47人完賽，最後由波蘭選手托馬拉(Dawid Tomala)3小時50分08秒，克服高溫的考驗贏下金牌。

而原本被地主寄予金牌厚望的名將川野將虎，則是發生令人驚怵的一幕，原來31度的高溫下比賽，川野將虎在41公里處，終於身體不支倒下，甚至還當場嘔吐，這一幕讓BBC的英國主播都說，「看來他要退賽了！」不過，神奇的事居然發生了，川野將虎這一倒下雖拿不到獎牌機會，但他還是努力起身完成的比賽，最後以第六名坐收，這樣的精神令人感動。

其實，由於天氣太熱比賽還有有趣的一幕，一名瓜地馬拉的選手，索性拿水猛往自己私處倒，也被鏡頭捕捉。

而接下還男、女馬拉松比賽的考驗，這樣高熱的天氣，對選手真的是一大煎熬。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

相關新聞

比賽途中能吃東西、上廁所 網友看50公里競走：好像人生縮影

每個運動項目，都有屬於自己的規則。由於奧運的舉辦，讓許多觀眾能夠注意到一些比較不常見的比賽，進而瞭解到這些特殊規則。最近日本網友，就對「50公里競走」的賽況感到相當好奇.

籃球／美國男籃想擦亮招牌 不只奪金還應該打爆法國

2021東京奧運男籃金牌戰，衛冕軍NBA美國男籃將迎戰法國，法國四強賽90：89力克爭冠大熱門斯洛維尼亞，打進金牌戰，分組預賽法國曾以83：76逆轉勝美國，成為美國衛冕奪金最大威脅。 美、法7月

跳水／難扣分的天才！ 14歲全紅嬋3獲滿分首次奧運就摘金

14歲的全紅嬋5日震驚游泳館。作為今屆中國代表團最年輕的運動員，全紅嬋在幾乎零大賽經驗之下，在女子個人10米高台決賽，當中兩次跳出無可挑剔的完美表現，7位評判全部給她滿分10分。最後，她以466.2分的無敵姿態奪金，隊友陳芋汐得亞軍。

棒球／對日本最熟 美國爭金派出軟銀洋投先發

東京奧運棒球獎牌戰將於明天登場，美國、日本要在晚間6點爭取金牌，美國已確定將由軟銀鷹隊洋投馬丁尼茲（Nick Marti...

田徑／「全球最性感運動員」沒出賽 網友疑惑：來觀光？

德國田徑選手施密特（Alica Schmidt）出戰東京奧運，姣好身材與天使臉孔讓她賽前就備受關注，甚至被粉絲封為「全球最性感運動員」。但目前賽事即將接近尾聲，至今卻仍尚未看見她出賽的身影，讓部分觀眾酸她，就是來東京「選美、觀光」。

田徑／為籌東奧經費超商打工存錢 澳洲女將一句話爆紅

來自澳洲的短跑女將戴伊（Riley Day）在2日的女子200公尺準決賽中以22秒56成績名列第4，無緣晉級決賽，但除了刷新個人最佳成績，也創下澳洲史上第8的新紀錄，沒有贊助商資助的她過去長期在超商打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。