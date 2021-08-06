田徑／熱到爆！50公里競走日本名將倒地嘔吐仍撐完比賽
即使移師北海道札榥，但日本熱到爆的天氣還不是會放過折磨這些參加奧運的選手，即使是地主選手也不例外。
奥運田徑男子50公里競走，於今天上午舉行，即使在北海道，高達31度的氣溫，仍讓選手比賽到一半體力不支，紛紛退賽，總計59名選手有10人退賽，另有兩人則是犯規失格，計47人完賽，最後由波蘭選手托馬拉(Dawid Tomala)3小時50分08秒，克服高溫的考驗贏下金牌。
而原本被地主寄予金牌厚望的名將川野將虎，則是發生令人驚怵的一幕，原來31度的高溫下比賽，川野將虎在41公里處，終於身體不支倒下，甚至還當場嘔吐，這一幕讓BBC的英國主播都說，「看來他要退賽了！」不過，神奇的事居然發生了，川野將虎這一倒下雖拿不到獎牌機會，但他還是努力起身完成的比賽，最後以第六名坐收，這樣的精神令人感動。
其實，由於天氣太熱比賽還有有趣的一幕，一名瓜地馬拉的選手，索性拿水猛往自己私處倒，也被鏡頭捕捉。
而接下還男、女馬拉松比賽的考驗，這樣高熱的天氣，對選手真的是一大煎熬。
Japan’s Masatora Kawano VOMITS on himself and collapses to the floor before FINISHING 50km walk race https://t.co/EGtoAfdHOT— Distinct Today (@DistinctToday) August 6, 2021
Japan's Masatora Kawano punches the floor in anger after appearing to VOMIT on himself and collapsing to the ground in exhaustion before CONTINUING the 50km walk race to finish 6th... whil...— Al-haji Ismail (@Alfaenshe) August 6, 2021
via https://t.co/tRYG0Ad0eK https://t.co/B68o7oDqNf
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