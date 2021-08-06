桌球／男子團體水谷隼奪兩勝 日本擊敗南韓獲銅

東京奧運桌球男子團體項目今天舉行銅牌賽，上演日韓大戰，結果幫助日本隊奪下桌球混雙金牌的水谷隼和隊友合力，以3比1擊敗南韓隊，替日本再拿一枚獎牌。

2020東京奧運桌球團體賽採新賽制，第一點為雙打，後面4點都是單打，先拿下3點的隊伍獲勝，每點比賽採5局3勝制。

路透社報導，第一點雙打賽事，水谷隼和丹羽孝希組隊，對決韓國隊的李尚洙和鄭榮植，日本隊3比1奪勝先馳得點。

日本隊接著派出世界排名第4的18歲天才少年張本智和，對決25歲南韓選手張禹珍，張本智和以3比1勝出。日本隊聽牌。

鄭榮植隨後以3比0擊敗丹羽孝希，暫時阻擋日本隊腳步。但水谷隼以3比0回敬張禹珍，確定日本隊銅牌到手。

水谷隼奪勝後拿下他的招牌眼鏡，張本智和衝上桌前與他擁抱。

丹羽孝希賽後受訪說：「水谷在決勝局以9比2領先的時候，張本就在問我，到時候要怎麼上前迎接他，慶祝勝利。」

桌球男團決賽將於今天稍晚舉行，由2016年里約奧運銅牌得主德國隊，對決挑戰連霸的中國隊，爭取德國隊在這個項目的首面金牌。

中國在桌球女子團體賽事昨天再度蟬聯金牌，男子隊期望跟隨女子隊的腳步。

自從桌球男子團體賽在2008年奧運列入正式項目以來，中國隊連續3屆奧運奪金。

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