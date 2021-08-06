快訊

北部有感搖晃！16:11規模5.5地震 最大震度台北3級

70歲婦染疫五月底過世「今天才公布」 羅一鈞這麼說

桌球／男子團體水谷隼奪兩勝 日本擊敗南韓獲銅

中央社 / 東京6日綜合外電報導
日本擊敗韓國贏得桌球男團銅牌。 法新社
日本擊敗韓國贏得桌球男團銅牌。 法新社

東京奧運桌球男子團體項目今天舉行銅牌賽，上演日韓大戰，結果幫助日本隊奪下桌球混雙金牌的水谷隼和隊友合力，以3比1擊敗南韓隊，替日本再拿一枚獎牌。

2020東京奧運桌球團體賽採新賽制，第一點為雙打，後面4點都是單打，先拿下3點的隊伍獲勝，每點比賽採5局3勝制。

路透社報導，第一點雙打賽事，水谷隼和丹羽孝希組隊，對決韓國隊的李尚洙和鄭榮植，日本隊3比1奪勝先馳得點。

日本隊接著派出世界排名第4的18歲天才少年張本智和，對決25歲南韓選手張禹珍，張本智和以3比1勝出。日本隊聽牌。

鄭榮植隨後以3比0擊敗丹羽孝希，暫時阻擋日本隊腳步。但水谷隼以3比0回敬張禹珍，確定日本隊銅牌到手。

水谷隼奪勝後拿下他的招牌眼鏡，張本智和衝上桌前與他擁抱。

丹羽孝希賽後受訪說：「水谷在決勝局以9比2領先的時候，張本就在問我，到時候要怎麼上前迎接他，慶祝勝利。」

桌球男團決賽將於今天稍晚舉行，由2016年里約奧運銅牌得主德國隊，對決挑戰連霸的中國隊，爭取德國隊在這個項目的首面金牌。

中國在桌球女子團體賽事昨天再度蟬聯金牌，男子隊期望跟隨女子隊的腳步。

自從桌球男子團體賽在2008年奧運列入正式項目以來，中國隊連續3屆奧運奪金。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

桌球／女團日本奪銀 伊藤美誠金銀銅牌都有入帳

桌球／「怪物少年」張本智和男團賽逆轉奪2點 獲福原愛肯定

桌球／日本男團4強不敵德國 6日與韓國爭銅

桌球／賽後私訊遭「某國」觀眾灌爆 水谷隼高級酸回應

相關新聞

比賽途中能吃東西、上廁所 網友看50公里競走：好像人生縮影

每個運動項目，都有屬於自己的規則。由於奧運的舉辦，讓許多觀眾能夠注意到一些比較不常見的比賽，進而瞭解到這些特殊規則。最近日本網友，就對「50公里競走」的賽況感到相當好奇.

籃球／美國男籃想擦亮招牌 不只奪金還應該打爆法國

2021東京奧運男籃金牌戰，衛冕軍NBA美國男籃將迎戰法國，法國四強賽90：89力克爭冠大熱門斯洛維尼亞，打進金牌戰，分組預賽法國曾以83：76逆轉勝美國，成為美國衛冕奪金最大威脅。 美、法7月

跳水／難扣分的天才！ 14歲全紅嬋3獲滿分首次奧運就摘金

14歲的全紅嬋5日震驚游泳館。作為今屆中國代表團最年輕的運動員，全紅嬋在幾乎零大賽經驗之下，在女子個人10米高台決賽，當中兩次跳出無可挑剔的完美表現，7位評判全部給她滿分10分。最後，她以466.2分的無敵姿態奪金，隊友陳芋汐得亞軍。

棒球／對日本最熟 美國爭金派出軟銀洋投先發

東京奧運棒球獎牌戰將於明天登場，美國、日本要在晚間6點爭取金牌，美國已確定將由軟銀鷹隊洋投馬丁尼茲（Nick Marti...

田徑／「全球最性感運動員」沒出賽 網友疑惑：來觀光？

德國田徑選手施密特（Alica Schmidt）出戰東京奧運，姣好身材與天使臉孔讓她賽前就備受關注，甚至被粉絲封為「全球最性感運動員」。但目前賽事即將接近尾聲，至今卻仍尚未看見她出賽的身影，讓部分觀眾酸她，就是來東京「選美、觀光」。

田徑／為籌東奧經費超商打工存錢 澳洲女將一句話爆紅

來自澳洲的短跑女將戴伊（Riley Day）在2日的女子200公尺準決賽中以22秒56成績名列第4，無緣晉級決賽，但除了刷新個人最佳成績，也創下澳洲史上第8的新紀錄，沒有贊助商資助的她過去長期在超商打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。