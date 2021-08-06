比賽途中能吃東西、上廁所 網友看50公里競走：好像人生縮影

每個運動項目，都有屬於自己的規則。由於奧運的舉辦，讓許多觀眾能夠注意到一些比較不常見的比賽，進而瞭解到這些特殊規則。最近日本網友，就對「50公里競走」的賽況感到相當好奇。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，東京奧運的50公里競走項目在北海道札幌舉辦。此競賽源自於羅馬時代的軍事訓練，由於路程頗長，即使是世界一流的選手，多半也必須耗費三個多小時才能跑完。而且不像馬拉松，選手們是可以在中途飲水、吃東西，甚至去上廁所都行。

法國選手迪尼茲（Yohann Diniz）中途休息了一下。 法新社

例如這次比賽開局，創下世界紀錄的法國選手迪尼茲（Yohann Diniz）就跑去了廁所，後來又再去了一趟。不過迪尼茲在過了28公里左右，因為身體不適棄權。最後奪下冠軍的，是代表波蘭參賽的選手托馬拉（Dawid Tomala），他以3小時50分08秒的紀錄搶下第一。

對於相當特殊的規則，許多網友紛紛表示「居然還能去廁所耶」、「偶爾去廁所其實也滿有趣的」、「上廁所其實是種休息策略」、「又能吃東西又能去廁所」、「還滿想試試看這個項目的」、「怎麼會想到有這種比賽呢」。更有網友將之比喻為「人生的縮影」，認為「能去廁所，也有帶著點隨身物的人，也有中途就放棄的人」。

本次奧運冠軍托馬拉。 歐新社

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