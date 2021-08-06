馬術／馬匹賽事中韌帶斷受傷 獸醫「安樂死」拍檔含淚訣別

東京奧運比賽，每天總是有人歡喜有人愁。

瑞士馬術代表Robin Godel，卻在這次比賽中，迎來與好拍檔的死別。當天賽事中，拍檔馬匹Jet Set在比賽時發生了意外，最終要安樂死。

這宗令人傷感的死別事件，發生在東京奧運會8月1日的馬術賽事。當天，瑞士馬術代表Robin Godel與其14歲的拍檔馬匹Jet Set，原本約定要一起奪冠。

沒想到Jet Set在距離終點不遠處，正要跳過水坑的障礙物時，發生了意外，導致右下肢近蹄位置的韌帶斷裂。獸醫檢查後即場表示，Jet Set的腳傷會導致牠往後的日子非常痛苦，只能安樂死處理。Robin無奈地接受了這個安排，並留言指：「牠在最喜愛的奔馳與飛躍中離開。」

這是Robin在參加正式比賽前，最後一張與Jet Set的自拍合照。（ig@robin.godel）

比賽當時，Jet Set跑到中段一處水槽障礙時，不幸受傷。當時Robin已拉停了Jet Set，並留意到牠已不能繼續賽事。經超音波掃描顯示，Jet Set右下肢近蹄位置的韌帶斷裂，無法復元。馬主與運動員商討下，出於人道理由，決定讓馬匹長眠。

不少人質疑，為何要這樣輕率將馬殺掉。但獸醫與專家都表示，由於馬是逃跑型動物，遇到任何危險狀況，第一時間都是逃跑。加上馬匹每天只睡2到3小時，其餘時間都在戒備。馬匹斷腳的話，對牠們來說是身心都受着痛苦。因為沒法動彈，馬也無法像人一樣躺下來休息，你更沒法讓一隻馬把腳吊起來2至3個月，讓牠康復。因此，Robin只能忍痛接受，讓Jet Set接受安樂死的安排。

Robin與Jet Set在東京奧運上陣時的英姿。 法新社

在Jet Set離開後，Robin已沒有再於社交平台上分享感受。相信他一定也很傷心，沒想過好拍檔會突然就離開了。不少人惡意批評，指Robin是殺了Jet Set的兇手，但在作出安樂死決定時，Robin的內心一定很悲痛。

國際馬術聯合會(FEI)也發布了一份聲明表示，「我們非常悲傷地宣布，由Robin Godel騎乘的瑞士馬Jet Set，在越野賽道受傷，最後不得不被安樂死。」隨後賽方會採集馬匹身上樣本，進行驗屍。

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文章授權轉載自《香港01》

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