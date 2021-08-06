棒球／冬奧夏奧都能奪牌！ 美國隊艾瓦瑞茲成史上第六人
隨著昨（5日）東奧棒球準決賽最終由美國以7：2戰勝南韓晉級金牌戰後，陣中古巴裔內野手艾瓦瑞茲（Eddy Alvarez）也確定將獲得至少銀牌的殊榮，過去曾於冬季奧運競速滑冰項目奪得銀牌的他，將成為美國第三位、世界第六位於冬、夏季奧運兩邊都奪牌的運動員。
曾效力於馬林魚隊的內野手艾瓦瑞茲，曾於2014年俄羅斯索契冬奧參賽競速滑冰項目，與另外3名隊友一起拿下5000公尺接力銀牌，不過他近年轉戰棒球界，去年在馬林魚出賽12場、37打數，打擊率1成89，本季則在3A打拚，東奧開幕儀式他更獲選為國家隊掌旗手。
「滑冰是我的短期目標，棒球才是我的熱情所在。」艾瓦瑞茲表示，根據統計，他將成為美國繼Eddie Eagen（拳擊、雪橇）、Lauryn Williams（田徑、雪橇） 後，第三位於冬季與夏季奧運兩邊皆榮膺獎牌的運動員。
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