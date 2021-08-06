田徑／個人紀錄冠群雄 美國隊三大短跑項目卻都無緣奪牌
東京奧運即將步入尾聲，向來於田徑場上奪牌無數的體育大國美國今年似乎不太順遂，在100、200、400公尺項目他們都擁有參賽選手中最好的個人紀錄，然而最終卻無人能在這三個項目奪得任何金牌。
男子400公尺金牌最終由來自巴哈馬的選手Steven Gardiner 以43秒85的成績拿下，這也是他生涯自2016年里約奧運男子 4x400接力賽獲得銅牌後，斬獲的第二面奧運獎牌。銀牌則由哥倫比亞選手 Anthony Jose Zambrano以 44秒08 的成績獲得，銅牌為格拉納達Kirani James的 44秒19 。
美國的Michael Cherry雖然跑出個人最佳的44秒21，卻僅能排第四，上屆奧運金牌得主Michael Norman當年跑出43秒45勇冠全球，本屆僅以44秒31排名第五。
據統計，除了1980年美國抵制當年在莫斯科舉辦的奧運會外，他們過去僅有3次無緣在男子400公尺項目中奪下獎牌（1908、1920、2012），往年美國光在400公尺就拿下了38面獎牌，其中有19面是金牌。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言