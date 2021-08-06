快訊

帛琉旅遊泡泡最快8月14日重啟 這次可以自由行、打疫苗

拜登政府首度對台軍售 專家：雙方政府仍須省思

田徑／個人紀錄冠群雄 美國隊三大短跑項目卻都無緣奪牌

聯合新聞網 / 綜合報導
美國男子400公尺項目選手Michael Cherry。 美聯社
美國男子400公尺項目選手Michael Cherry。 美聯社

東京奧運即將步入尾聲，向來於田徑場上奪牌無數的體育大國美國今年似乎不太順遂，在100、200、400公尺項目他們都擁有參賽選手中最好的個人紀錄，然而最終卻無人能在這三個項目奪得任何金牌。

男子400公尺金牌最終由來自巴哈馬的選手Steven Gardiner 以43秒85的成績拿下，這也是他生涯自2016年里約奧運男子 4x400接力賽獲得銅牌後，斬獲的第二面奧運獎牌。銀牌則由哥倫比亞選手 Anthony Jose Zambrano以 44秒08 的成績獲得，銅牌為格拉納達Kirani James的 44秒19 。

美國的Michael Cherry雖然跑出個人最佳的44秒21，卻僅能排第四，上屆奧運金牌得主Michael Norman當年跑出43秒45勇冠全球，本屆僅以44秒31排名第五。

據統計，除了1980年美國抵制當年在莫斯科舉辦的奧運會外，他們過去僅有3次無緣在男子400公尺項目中奪下獎牌（1908、1920、2012），往年美國光在400公尺就拿下了38面獎牌，其中有19面是金牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

相關新聞

跳水／難扣分的天才！ 14歲全紅嬋3獲滿分首次奧運就摘金

14歲的全紅嬋5日震驚游泳館。作為今屆中國代表團最年輕的運動員，全紅嬋在幾乎零大賽經驗之下，在女子個人10米高台決賽，當中兩次跳出無可挑剔的完美表現，7位評判全部給她滿分10分。最後，她以466.2分的無敵姿態奪金，隊友陳芋汐得亞軍。

籃球／美國男籃想擦亮招牌 不只奪金還應該打爆法國

2021東京奧運男籃金牌戰，衛冕軍NBA美國男籃將迎戰法國，法國四強賽90：89力克爭冠大熱門斯洛維尼亞，打進金牌戰，分組預賽法國曾以83：76逆轉勝美國，成為美國衛冕奪金最大威脅。 美、法7月

田徑／個人紀錄冠群雄 美國隊三大短跑項目卻都無緣奪牌

東京奧運即將步入尾聲，向來於田徑場上奪牌無數的體育大國美國今年似乎不太順遂，在100、200、400公尺項目他們都擁有參賽選手中最好的個人紀錄，然而最終卻無人能在這三個項目奪得任何金牌。 男子4

柔道／擊敗楊勇緯奪冠 高藤直壽將金牌獻給愛犬「炭治郎」

日本柔道選手高藤直壽，在本屆賽事中擊敗我國好手楊勇緯，奪下男子60公斤級賽事冠軍。獲得金牌的高藤，最近分享將獎牌戴在自家愛犬身上的照片，引起不少粉絲回應。

女足／高溫恐危及安全 女足決賽改晚上在橫濱登場

瑞典與加拿大今天將爭奪東京奧運女子足球項目金牌。由於高溫引發疑慮，比賽開始時間將從上午11時延至晚間9時，地點也從東京移...

自由車／荷蘭女將挺過6年前心臟病 競輪賽奪金

荷蘭選手布拉斯本尼克斯6年前差點因心臟病結束職業生涯，她今天在東京奧運場地自由車女子競輪賽中，以0.061秒之差力壓紐西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。