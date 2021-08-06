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柔道／擊敗楊勇緯奪冠 高藤直壽將金牌獻給愛犬「炭治郎」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本柔道選手高藤直壽擊敗楊勇緯奪冠，他將金牌獻給自己的愛犬「炭治郎」。 新華通訊社
日本柔道選手高藤直壽擊敗楊勇緯奪冠，他將金牌獻給自己的愛犬「炭治郎」。 新華通訊社

日本柔道選手高藤直壽，在本屆賽事中擊敗我國好手楊勇緯，奪下男子60公斤級賽事冠軍。獲得金牌的高藤，最近分享將獎牌戴在自家愛犬身上的照片，引起不少粉絲回應。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，高藤最近在個人twitter上，分享他把自己的金牌掛在愛犬身上的照片。這隻愛犬名為「炭治郎」，正與人氣動漫「鬼滅之刃」裡頭的主角一模一樣。雖然不是特別大隻，但表情很是威風，彷彿自己就是金牌得主一般。

許多網友紛紛表示「好可愛啊，跟金牌很搭」、「表情很銳利喔」、「跟主人很像呢」、「欸！居然叫炭治郎嗎」、「炭治郎是家人啊」、「恭喜拿到金牌！真的是非常可愛呢」、「我家愛犬也叫做炭治郎喔」、「代替高藤選手露出得意的表情呢」、「炫耀著拿到金牌的臉」、「他一定也正幫高藤選手加油著」。

高藤直壽今年28歲，出身自日本埼玉縣，小學時就開始接觸柔道。曾在2013、2017、2018三屆世界柔道錦標賽拿下金牌，上次里約奧運則是獲得銅牌。他的耳朵因長年摔打摩擦而變形成「柔道耳」，也成為本次賽事的話題之一。

東奧焦點選手 2020東京奧運 楊勇緯

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