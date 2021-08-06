籃球／美國男籃想擦亮招牌 不只奪金還應該打爆法國

2021東京奧運男籃金牌戰，衛冕軍NBA美國男籃將迎戰法國，法國四強賽90：89力克爭冠大熱門斯洛維尼亞，打進金牌戰，分組預賽法國曾以83：76逆轉勝美國，成為美國衛冕奪金最大威脅。

美、法7月25日在分組預賽第一場曾碰頭，法國後來居上83：76力克美國，NBA美國男籃吞下2008年北京奧運以來奧運第一場敗戰。法國在最後決勝3分40秒打出16：2反撲，不可思議逆轉戰局。

美國最後3分40秒還以74：67領先法國7分，但接下來老美打得荒腔走板，三分球5投失手，兩分球2投不中，中鋒阿德巴約籃下失手，連續8投不進，決勝期沒有命中任何一球，後衛里拉德最後三分鐘兩次致命失誤，拱手讓出勝利。

美國隊主力射手里拉德(右)在前5戰平均只有11.8分、投籃命中率38.8%、三分球命中率35.9%，遠低於他的正常水準，金牌戰正是他該展現實力的時候了。 美聯社

美法大戰有幾個觀戰重點，老美將會修理法國，順利奪金完成復仇，擦亮NBA和美國男籃招牌。

「法國雙槍」佛尼爾+迪柯羅是老美最大威嚇

佛尼爾東京奧運場均19.2分，三分命中率4成17，每場可以投進3個三分，法或逆轉老美那場球佛尼爾砍進28分(22投11中)，佛尼爾屢次在出手時間最後一刻命中關鍵球和三分，是殺死老美第一武器。

34歲後衛迪柯羅曾效力NBA馬刺兩年，目前效力土耳其聯賽，東京奧運場均13.8分+6助攻，三分命中率4成7，他是法國發動機和節奏核心，穩定、致命球風控制全場。

法國雙槍聯手威力更勝以前的法國小跑車帕克，佛尼爾(右)5場平均得分比杜蘭特還高，迪柯羅(左)關鍵時刻投籃不手軟，美國隊對他們需嚴加看管。 美聯社

法國215公分中鋒戈貝爾場均11.4分、9.6籃板，對老美一戰14分、9籃板(6投5中)。戈貝爾死守禁區，悍衛籃框，是內線身材矮小，又欠缺禁區攻擊武器美國隊最大麻煩。

團隊嚴謹，經驗老到防守一流，禁區形成銅牆鐵壁，「後場雙槍」佛尼爾+迪柯羅犀利難擋，法國連續擊敗美國、義大利、斯洛維尼亞，5連勝打進奧運金牌戰。

「防守+三分球」是老美復仇方程式

法國逆轉美國那場比賽，老美最後決勝3分40秒打得一團糟，8投0加2失誤收場，可能是NBA美國男籃史上打得最糟一場球(包括奧運、籃球球界杯)，決勝期熄火是老美栽跟斗最大關鍵。但第三節美國被法國打出25：11反擊，美國第三節只得11分，則是第四節老美打得如此辛苦致命傷。

NBA美國男籃組成，每一次國際大賽核心陣容和配角都不同，以戰養戰團隊默契建立已經很困難，加上國際籃球跟NBA規則、比賽風格、尺度、場上空間、籃球文化全然不同。NBA球員除了要配合隊友、打出最好團隊，還得跟國際籃球最出色對手、團隊對抗，壓力倍增。

努力打好防守，控制失分，減少各種換防、對位失誤，創造更多反擊機會，再命中三分拉開比數，這是NBA美國男籃贏球唯一套路。美國男籃每次成軍都不到一個月，打好防守，減少換防失誤，有效保護籃板和充分壓制對手三分命中率，老美贏球只有這兩招。

法國老練、出色身體對抗和團隊防守，已經給老美輸球教訓。澳洲提前包夾壓迫美國持球員，也威脅老美大半場，並且一度領先美國15分，提供法國最好戰略，但也給老美重新調整戰術和出球警訊。

澳洲在4強戰中對美國打了半場好球，但被杜蘭特(中)撕開防線後就陣腳大亂，法國隊應該要好好參考。 美聯社

美法大戰，美國應該有贏20分勝算和能力，但只要法國防守緊密，禁區和籃板展現最大優勢，只要老美三分失常，法國還是有機會把老美拖進苦戰，第四節決勝期再一較高下。

東京奧運男籃金牌戰「美法大戰」最佳寫照，只要老美打好防守減少犯錯，外線、三分有正常水準發揮，法國就沒有任何贏球機會。但老美卻很可能打爆法國，因為雙方實力和天賦確實有一點落差。

賽前預測：美國將順利擊敗法國，完成衛冕，贏多贏少當然重要，但老美能不能打出精采好球和比賽內容，擦亮NBA招牌和美國男籃門面更重要。

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