女足／高溫恐危及安全 女足決賽改晚上在橫濱登場
瑞典與加拿大今天將爭奪東京奧運女子足球項目金牌。由於高溫引發疑慮，比賽開始時間將從上午11時延至晚間9時，地點也從東京移師橫濱舉行。
官方5日宣布，日本主辦單位、國際足球總會（FIFA）、國際奧林匹克委員會（IOC）在討論後，決定把比賽場地從舉行開幕式和田徑賽事的東京國立競技場，改至橫濱國際綜合競技場。
主辦單位在聲明中表示：「為持續盡可能向選手提供最佳條件，現在確定把比賽時間和地點改為21時在橫濱國際綜合競技場。」
據悉在上述決定出爐前，兩隊都曾表態擔心選手們的健康和安全。
東京今天正午左右的氣溫預料最高將達攝氏33度。
瑞典隊門將穆索維奇（Zecira Musovic）在比賽前夕推文：「因為天氣條件極端，考慮在日本當地時間上午11時舉行決賽，會直接危及選手的健康。」
「金錢考量又一次在不該討論的討論中占據太多影響力。」
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