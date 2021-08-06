自由車／荷蘭女將挺過6年前心臟病 東奧自由車競輪賽奪金

中央社 / 靜岡5日綜合外電報導

荷蘭選手布拉斯本尼克斯6年前差點因心臟病結束職業生涯，她今天在東京奧運場地自由車女子競輪賽中，以0.061秒之差力壓紐西蘭選手安德魯斯（Ellesse Andrews），勇奪金牌。

今年30歲的布拉斯本尼克斯（Sanne Braspennincx）2015年在一場比賽中感到不適，送醫後心臟病發。她說：「我以為我的職業生涯就此結束。對一名競速賽選手來說，心臟病無法等閒視之。」

布拉斯本尼克斯表示，在她的右動脈一度「完全堵塞」後，至今她仍服用處方藥；「但我在競賽中依舊全力以赴，否則無法在奧運奪冠」。

布拉斯本尼克斯今天在伊豆自由車競賽館（IzuVelodrome）摘金後，荷蘭自由車隊在本屆東奧已有8面獎牌進帳，其中有4面是金牌，成績耀眼。

英國自由車隊也在華爾斯（Matthew Walls）今天壓倒性贏得場地自由車男子全能賽冠軍後，收下第4面金牌，與荷蘭隊並駕齊驅。

華爾斯以總分超過銀牌得主紐西蘭的史都華（Campbell Stewart）達24分之多，為英國拿下東奧首面場地自由車賽金牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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