角力／東奧角力姊妹皆奪金牌 日本奧運史首例

日本角力選手川井梨紗子今天在東京奧運女子自由式57公斤級決賽中奪金，達成2連霸。她胞妹昨天在62公斤級決賽奪金，創日本首度有姊妹在同屆夏季奧運奪金紀錄。

日本電視台新聞網（NNN）報導，26歲的川井梨紗子今晚在千葉縣幕張展覽館舉行的東奧女子自由式57公斤級決賽中，以5比0的成績擊敗白俄羅斯女將庫拉奇金娜（Iryna Kurachkina），奪得金牌。

川井梨紗子是2016年里約奧運角力賽女子自由式63公斤級金牌得主，連續兩屆奧運都奪金。

川井梨紗子的胞妹、23歲川井友香子昨天在東奧女子自由式62公斤級奪得金牌。兩人實現了「姊妹都奪金」的美夢。

川井梨紗子賽後受訪時表示，賽前就下定決心這場決賽要緊盯對手，昨天看到妹妹友香子在決賽中的表現，心想今天唯有奮戰到底。

川井梨紗子說，若說沒壓力是騙人的，但相信壓力會變成激勵。被記者問及「達成姊妹都奪金牌的心願有何感想」時，她說：「竟然圓夢的這一天到來了。為了實現這夢想，很長的一段時間有很多不同的思慮，但還是一路勤奮不懈。這真是美好的一天。」

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