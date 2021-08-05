快訊

小S挺東奧國手風波 中共官媒聲援緩頰「她不是台獨」

運動攀登／史上首面金牌 西班牙奪男子組冠軍

中央社 / 東京5日綜合外電報導
西班牙好手羅培茲。 歐新社
西班牙好手羅培茲。 歐新社

東京奧運新增項目運動攀登今天誕生史上首位金牌得主，由男子組西班牙好手羅培茲（Gines Lopez）奪得，美國選手柯爾曼摘下銀牌，奧地利的舒伯特（Jakob Schubert）贏得銅牌。

奧運為贏得年輕族群青睞，在東京奧運新增滑板、衝浪及運動攀登等項目，誕生多名史上第一位金牌得主。

運動攀登的全能賽事須完成速度賽、抱石賽及先鋒賽，將3個項目的名次相乘，數字最小者即為冠軍。

18歲的羅培茲以壓倒性的速度開啟決賽，在速度賽取得第一，接著在先鋒賽拿下第7名，抱石賽取得第4，他最終以28分積分，領先美國對手柯爾曼（NathanielColeman）的30分，抱回史上第一面運動攀登金牌。

柯爾曼在抱石賽贏得第一，先鋒賽得第5，速度賽則拿下第6。

奧地利的舒伯特在先鋒賽奪得第一，成為3天賽事中無論男女組首位登上45英尺（約13.5公尺）高的先鋒賽賽牆頂峰選手，並以此佳績最終奪下銅牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

輕艇／女將東奧摘3金 紐西蘭奪牌最多奧運選手

田徑／從泥濘小路到奧運男子800公尺 肯亞柯利爾奪金

棒球／南韓不敵美國只能爭銅 挑戰奧運2連霸夢碎

搭奧運熱潮 基警邀2008奧運舉重金牌陳葦綾宣導反詐騙

相關新聞

籃球／法式火鍋大餐好燙 唐西奇吞下超苦的一敗

在美國擊挺進東京奧運男籃金牌戰之後，另一場四強賽無論是哪隊出線，都相當有話題性。一邊是預賽首場贏過美國的法國隊晉級，一邊是唐西奇(Luka Doncic)的不敗神話，但這兩者勢必得在四強賽分出個高下。

棒球／南韓不敵美國只能爭銅 挑戰奧運2連霸夢碎

日本隊昨天擊敗南韓隊，率先晉級東京奧運棒球賽金牌戰，美國、南韓隊今天在橫濱球場對決，搶奪另一張金牌戰門票，南韓牛棚第6局...

籃球／唐西奇不敗金身遭破 貝頓再見阻攻助法國挺進金牌戰

目前在東奧男籃項目仍維持不敗之身的兩隊今日（5號）在四強對決，國際賽披上斯洛維尼亞戰袍至今還保有17勝0敗紀錄，唐西奇（Luka Doncic）儘管繳16分、18助攻與10籃板大三元，法國最終靠貝頓（

籃球／對澳洲從大幅落後到大贏 美國即時修正策略成功

NBA美國男籃今天(8月5日)在2021年東京奧運男籃四強賽97：78擊敗澳洲，打進金牌戰，美國爭金對手是斯洛維尼亞vs.法國勝隊。美國隊第二節中最多落後15分(26：41)，當時三分球10投全部落空

籃球／距安東尼3金紀錄差一步 杜蘭特盼粉碎質疑

東京奧運男籃四強賽在今天登場，美國男籃隊靠著多點開花的攻勢以97：78擊敗曾在熱身賽擊退他們的澳洲隊，連續四屆奧運都挺進...

田徑／美國400接力預賽爆冷出局 名將路易斯批「難堪」

已連續4屆奧運與獎牌無緣的美國接力隊今早再傳來壞消息，他們在預賽排名分組第六爆冷出局，這是美國男子400公尺接力史上首度未能闖進奧運決賽，美國短跑名將路易斯（Carl Lewis）對此狠批：「美國在男

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。