運動攀登／史上首面金牌 西班牙奪男子組冠軍
東京奧運新增項目運動攀登今天誕生史上首位金牌得主，由男子組西班牙好手羅培茲（Gines Lopez）奪得，美國選手柯爾曼摘下銀牌，奧地利的舒伯特（Jakob Schubert）贏得銅牌。
奧運為贏得年輕族群青睞，在東京奧運新增滑板、衝浪及運動攀登等項目，誕生多名史上第一位金牌得主。
運動攀登的全能賽事須完成速度賽、抱石賽及先鋒賽，將3個項目的名次相乘，數字最小者即為冠軍。
18歲的羅培茲以壓倒性的速度開啟決賽，在速度賽取得第一，接著在先鋒賽拿下第7名，抱石賽取得第4，他最終以28分積分，領先美國對手柯爾曼（NathanielColeman）的30分，抱回史上第一面運動攀登金牌。
柯爾曼在抱石賽贏得第一，先鋒賽得第5，速度賽則拿下第6。
奧地利的舒伯特在先鋒賽奪得第一，成為3天賽事中無論男女組首位登上45英尺（約13.5公尺）高的先鋒賽賽牆頂峰選手，並以此佳績最終奪下銅牌。
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