桌球／女團日本奪銀 伊藤美誠金銀銅牌都有入帳

東京奧運女子桌球團體賽決賽今天由中國對決日本，最終中國隊蟬聯金牌，日本抱銀，也讓參賽的伊藤美誠在東京奧運拿遍了金、銀、銅3色獎牌。

2020東京奧運桌球團體賽採新賽制，第一點為雙打，後面4點都是單打，先拿下3點的隊伍獲勝，每點比賽採5局3勝制。

中國隊在第一點雙打比賽由中國隊的陳夢與王曼昱，以3比1擊敗日本隊的石川佳純與平野美宇組合。

第二點的單打由東奧女單銀牌孫穎莎，對決女單銅牌的伊藤美誠，由孫穎莎以3比1拿下。第三點由王曼昱對決平野美宇，王曼昱3比0直落三奪得。最終日本隊以0比3敗給中國隊。

日本網友雖然遺憾日本隊沒有贏過中國隊，再次與金牌擦身而過，但也關注伊藤美誠拿到了金、銀、銅3面獎牌，達成包色創舉。

網友說，「在這屆奧運拿到金、銀、銅獎牌的，大概只有伊藤美誠了吧」，「這是紀念東京奧運的獎牌包色」。

伊藤美誠先在男女混雙和水谷隼搭擋，以4比3贏了中國隊的許昕、劉詩雯，奪得金牌。這是桌球從1988年首爾奧運列入比賽項目以來，日本首度奪金。

伊藤美誠之後參加桌球女單賽事，以0比4遭中國孫穎莎橫掃，雖然最後在銅牌戰擊敗新加坡于夢雨，拿到日本史上首面女單獎牌，但她不甘心地落淚。

日本隊今天對決中國隊，也是伊藤美誠再次對決孫穎莎，但她依舊以1比3不敵。

伊藤美誠賽後遺憾泛淚，但她也表示：「最後的比賽結束了，直到最後都很開心。當然，如果贏了更好，輸了也很不甘心，但還是很開心的比賽。」

石川佳純則表示，最多的感覺還是不甘心，但另一方面也體會到中國隊的強大。

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