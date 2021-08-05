排球／男排準決賽 俄羅斯擊敗衛冕冠軍巴西

巴西男子排球隊在東京奧運奪金夢碎，今天在驚心動魄的準決賽以1比3輸給俄羅斯。

巴西先馳得點以25比18拿下第一局，之後俄羅斯以25比21、26比24、25比23連勝3局晉級決賽。

俄羅斯選手米哈伊洛夫（Maxim Mikhaylov）進帳22分最多，兩次攔網成功；克魯卡（Egor Kliuka）和雅科夫列夫（Ivan Iakovlev）分別拿下15和12分。巴西選手李爾（Yoandy Leal）得18分。

俄羅斯因為禁藥問題2022年前遭到禁賽，改以「俄羅斯奧林匹克委員會」名義參加，簡寫為「ROC」。

4度參加奧運的米哈伊洛夫表示，團隊花了一點時間進入狀況，但他們從來沒有懷疑過自己會贏。

他說：「太難以置信了。我覺得我們第一局有點緊張，因為對一些選手來說，這是他們的第一場準決賽。」

俄國男排隊曾在2012年倫敦奧運奪金，但2016年里約奧運在銅牌戰敗給美國，以第4名坐收。

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