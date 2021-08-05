輕艇／女將東奧摘3金 紐西蘭奪牌最多奧運選手

紐西蘭愛斯基摩艇選手卡林頓（Lisa Carrington）今天挺過痛苦障礙，摘下東奧第3面金牌，成為紐西蘭奪牌最多的奧運選手。

卡林頓在東奧女子單人愛斯基摩艇五百公尺項目奪金後，總計自2012年倫敦奧運以來的三屆奧運中，摘下5金1銅。讓這位32歲的輕艇選手超越同胞輕艇選手佛格森（Ian Ferguson）的4面金牌和1面銀牌，成為紐西蘭有史以來奪牌最多的奧運選手。

卡林頓說：「這真的很特別。」

「長大成為奧運選手是你想成為的人物典範，以及代表許多美好的價值。對我來說，這是我從未想過我可以做到的。」

卡林頓若在7日的女子四人愛斯基摩艇五百公尺項目中再奏捷，將再替自己添一面奧運獎牌。

卡林頓自2012年以來在擅長的200公尺項目保持不敗，但她說在500公尺項目，她被迫「卯足全力」才奪金。

「這很傷，但也表示我全力以赴，所以我很開心。」

卡林頓是紐西蘭原住民毛利人，今年稍早她被評選為過去30年來最有影響力的毛利族運動員。

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