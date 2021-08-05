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田徑／男子400公尺決賽 巴哈馬選手賈迪納奪金

中央社 / 東京5日綜合外電報導
巴哈馬賈迪納奪下男子400金牌。 新華社
巴哈馬賈迪納奪下男子400金牌。 新華社

東京奧運男子400公尺決賽今天晚間登場，來自巴哈馬的2019年世錦賽冠軍賈迪納（Steven Gardiner）以43秒85的成績摘金。

法新社報導，哥倫比亞選手贊布拉諾（AnthonyJose Zambrano）不敵賈迪納，以44秒08奪銀；曾拿下2012年倫敦奧運金牌、2016年里約奧運銀牌的格瑞那達名將詹姆斯（Kirani James），則以44秒19的成績獲得銅牌。

路透社報導，美國隊在男子田徑賽道上表現依然不佳，柴里 (Michael Cherry)雖跑出個人最佳成績，但以第4名坐收，他的同胞諾曼(Michael Norman)則排在第5，無緣獎牌。

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