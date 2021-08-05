田徑／男子400公尺決賽 巴哈馬選手賈迪納奪金
東京奧運男子400公尺決賽今天晚間登場，來自巴哈馬的2019年世錦賽冠軍賈迪納（Steven Gardiner）以43秒85的成績摘金。
法新社報導，哥倫比亞選手贊布拉諾（AnthonyJose Zambrano）不敵賈迪納，以44秒08奪銀；曾拿下2012年倫敦奧運金牌、2016年里約奧運銀牌的格瑞那達名將詹姆斯（Kirani James），則以44秒19的成績獲得銅牌。
路透社報導，美國隊在男子田徑賽道上表現依然不佳，柴里 (Michael Cherry)雖跑出個人最佳成績，但以第4名坐收，他的同胞諾曼(Michael Norman)則排在第5，無緣獎牌。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言