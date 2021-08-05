東奧獎牌日本已奪43面 創新高
東京奧運今天第14天，日本在男子蠅量級拳擊賽事奪銅牌、田徑男子20公里競走奪銀牌和銅牌，截至目前已獲43面獎牌，刷新2016年里約奧運41面獎牌紀錄，創新高。
東京奧運今天在北海道札幌市舉行田徑男子20公里競走比賽，日本選手池田向希奪銀牌、山西利和奪銅牌。日本代表隊從7月24日奪牌以來，至今已奪得43面獎牌，其中金牌21面、8面銀牌、14面銅牌。
日本棒球隊已晉級決賽，至少奪銀牌。此外，今晚將舉行決賽的女子角力57公斤級比賽、桌球女團賽、空手道女子個人形的賽事，日本隊已確定至少可奪銀牌。
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