籃球／法式火鍋大餐好燙 唐西奇吞下超苦的一敗

在美國擊挺進東京奧運男籃金牌戰之後，另一場四強賽無論是哪隊出線，都相當有話題性。一邊是預賽首場贏過美國的法國隊晉級，一邊是唐西奇(Luka Doncic)的不敗神話，但這兩者勢必得在四強賽分出個高下。本場球雙方實力接近，臨場應變的戰術謀略對決，兩隊整場球互有領先的拉鋸，讓球迷們欣賞到一場精采絕倫的高強度賽事。

法國在擁有戈貝爾(Rudy Gobert)坐鎮禁區的防守與貝頓(Nicolas Batum)大範圍的協防的前場優勢下，兩人合計送給斯洛維尼亞8記麻辣鍋，封掉了斯洛維尼亞挑戰歷史首面奧運男籃金牌的夢想。雖然斯洛維尼亞下半場克服大多數的落後，在讀秒階段追平並在落後一分的情況下掌握住最後一擊，可惜最後卻被法國的貝頓驚天追魂鍋擋下了斯洛維尼亞的絕殺，唐西奇的國家隊不敗神話也在最後一秒瞬間破滅。終場法國就在一片驚呼與錯愕中以90比89驚險勝出，準備與美國爭取東京奧運金牌殊榮。

唐西奇在下半場命中率急降，靠著全方位的表現，努力帶領斯洛維尼亞試圖取得重要一勝，但可惜他16分10籃板18助攻的驚人大三元貢獻，仍無法藉由這一場的勝利幫助球隊進入金牌戰，來確定取得奧運獎牌。

唐西奇(左)連眼球都沒轉一下就靠眼角餘光把球傳出去，防守他的法國後衛尼利基納(右)在NBA已經打滾4年了，看到乾坤大挪移這招還是大吃一驚。 美聯社

平心而論，200萬人口的國家打進奧運男籃四強，已是相當了不起的成就，斯洛維尼亞下一場將與澳洲爭奪銅牌。

前半場唐西奇的主導擋拆變化 成功取得優勢

回顧本場球，斯洛維尼亞開賽的策略明顯與前幾場不同，先是由唐西奇嘗試靠近籃框的進攻開啟比賽，首節也有2記三分球進帳。戰術上也增加長人托比(Mike Tobey)的進攻比例，將托比拉到外線投射，為的是將戈貝爾(Rudy Gobert)拉出來防守，擴大禁區空間，好讓斯洛維尼亞游擊隊有更多空間切入。

而斯洛維尼亞觀察到法國隊唐西奇的防守並不像西班牙、德國對唐西奇有大範圍包夾的時候，斯洛維尼亞就切換成由唐西奇主導擋拆的熟悉模式，並且和托比有多次漂亮的擋拆合作，讓托比第一節便拿下10分。 斯洛維尼亞第一節主要靠著唐西奇2記三分球與托比的發揮助球隊以29比27進入第二節。

斯洛維尼亞前鋒唐西奇在比賽一開始就連續傳出精彩的助攻，但是法國隊守得太緊，竟然把他的左手肘撞傷。唐西奇一看流血了，不禁怒從中來，左腳一踏，講了一句好像是「xxx大顯威靈」，突然間鬼影幢幢，滿場都是唐西奇的身影，在1分又2秒內連續砍了8分。 美聯社

總的來說，雖然上半場斯洛維尼亞擅長的外圍跑轟發揮有限，三分球16投僅4中，但在唐西奇帶領下，仍舊將團隊戰術打得相當靈活，兩分球命中率高達64%，前兩節斯洛維尼亞以44比42領先。兩對前半場打得十分拉鋸，法國這邊受惠於進攻籃板多一倍的差距，總數多拉了7個籃板球，即便他們命中率相對差，兩分球37%，三分球11投4中，但還是緊咬著斯洛維尼亞。

法國輪番用貝頓、盧瓦烏(Timothe Luwawu-Cabarrot )，甚至上場時間較少的尼利基納(Frank Ntilikina)都派上來守到唐西奇，試圖利用體力戰拖垮唐西奇。但是法國並沒有讓唐西奇打得像碰上西班牙那麼不自在。 唐西奇即使面對壓迫，他依舊能運用他的身體對抗性與腳步清出攻擊與傳球的空間。

最可怕的是，唐西奇行進間在人縫中找到隊友一絲空檔的傳球天賦，幫助球隊完成漂亮的背擋開後門的戰術，或者是藉由他自己主導的擋拆去創造不同變化陣型。前半場斯洛維尼亞團隊助攻12次，唐西奇一個人就有8次助攻紀錄，而法國全體才9次。

斯洛維尼亞中鋒托比強勢灌籃得分，當然這球又是唐西奇的漂亮傳球。他跟唐西奇默契奇佳，裏外配合常常殺得法國隊措手不及。 美聯社

法國下半場提升防守強度 斯洛維尼亞辛苦追趕至終場

易籃再戰，法國三記三分彈強勢回應，帶出下半場領先的氣勢。法國壓迫防守強度提升，貝頓對唐西奇也擴大盯人範圍，迫使唐西奇命中率下滑。斯洛維尼亞的進攻流暢度也因此受挫，傳球失誤增加，全隊投籃不像前兩節果決。斯洛維尼亞上一場的致勝功臣德拉基奇(Zoran Dragic)受限於自身犯規麻煩，影響他進攻端不在狀況中，氣勢消長差異讓斯洛維尼亞最多落後到10分。

前三節法國多掌握了11個籃板球，即使斯洛維尼亞勇於挑戰籃框都會被戈貝爾封阻下來。 法國擁有的禁區優勢畢竟就擺在那邊，第三節打完法國取得71比65的領先，扭轉比賽節奏。但斯洛維尼亞畢竟是本屆賽會最擅長得分的球隊，前幾場所展現的韌性再度在第四節被激發，開節不錯的團隊氣勢，讓他們持續和法國僵持不下，球賽進入白熱化競爭，約莫就是兩個球的差距來回。

法國隊兩位先發後衛今天手感火熱，佛尼爾(圖)和德科洛分別攻下23分和25分，兩人總計三分球11投7中，罰球9罰全中。 美聯社

斯洛維尼亞靠著托比第四節重要的跟進搶分，進攻防守籃板的發揮，斯洛維尼亞屢次和法國戰成平手，但回頭往往又被法國給超前斯洛維尼亞之所以在追分階段打得十分辛苦，主要來自於唐西奇的命中率下滑，且拼命的撲球疑似也造成手腕的不舒服。球隊只能靠著托比拼命在內線爭搶，與普萊佩里奇(Klemen Prepelic)的發揮努力將比分咬住。

比賽最後兩分鐘，法國領先兩分的情況下，全場貢獻15分的奇兵盧瓦烏再次跳出來命中關鍵三分球，將比分拉大到五分。雖然充滿鬥志的斯洛維尼亞眾將們在普萊佩里奇的罰球與三分球命中後，幫助球隊剩餘33秒只落後一分。

戲劇化的是，斯洛維尼亞掌握最後剩餘10多秒能完整佈署一波進攻。唐西奇深知自己手感不佳且在外圍遭遇層層包圍，最後一擊選擇相信隊友，普萊佩里奇(Klemen Prepelic)切過防守者的致勝上籃，卻硬生生的被貝頓的再見追魂鍋給阻擋下來，球賽就這麼終結在一片譁然中。

終場法國以90比89驚險勝出，闖進最後金牌戰，準備與美國隊在本屆賽會二度碰頭來畫下奧運句點。

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