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田徑／義大利百米金牌黑馬 遭外界質疑作弊吃藥

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利大賈可布斯在百米奪金成為大黑馬。 美聯社
義大利大賈可布斯在百米奪金成為大黑馬。 美聯社

義大利飛毛腿賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs）在兵家必爭的男子100公尺決賽以9秒80的成績大爆冷搶下金牌，成為義大利奧運史上首位跑進100公尺決賽的男選手，也是摘金的第一人。不過，這次的大黑馬賈可布斯卻被外界質疑有作弊的嫌疑。

在牙買家「閃電」波特（Usain St Leo Bolt）退役後，各國群雄並起，人人都想爭奪世界最速男的頭銜，但賽前被看好的美國飛毛腿在本屆奧運都未能成功摘金，其中克利（Fred Kerley）以9秒84銀恨，貝克（Ronnie Baker）9秒95第五名作收，而原先的奪金大熱門布魯梅爾（Trayvon Bromell）甚至沒跑進決賽。

百米奪金的義大利大黑馬賈可布斯，被外界質疑有作弊的嫌疑。 路透社
百米奪金的義大利大黑馬賈可布斯，被外界質疑有作弊的嫌疑。 路透社

對於賈可布斯異軍突起摘金，美國媒體就意有所指地說：「這是他自5月首度跑進10秒內，他準決賽跑到9秒84，決賽更衝至9秒80。」也有英國媒體暗諷他是否有吃藥作弊。

面對作弊質疑，賈可布斯回應：「我經歷過很多失利和挫敗，我知道我能夠反彈，這面金牌就是我苦練的成果。」義大利奧會主席馬拉戈（Giovanni Malagò）則反擊：「我很遺憾很多人不能接受失利，我們的選手都有通過藥檢，這都有紀錄且重複確認。」

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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