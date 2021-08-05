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拳擊／男子羽量級俄羅斯奪金 美國延續17年金牌荒

中央社 / 東京5日綜合外電報導
俄羅斯選手巴特爾加濟耶夫（Albert Batyrgaziev）今天擊敗美國選手拉根（Duke Ragan）奪得東京奧運男子拳擊羽量級金牌，讓美國長達17年的拳擊金牌荒持續下去。 路透社
俄羅斯選手巴特爾加濟耶夫（Albert Batyrgaziev）今天擊敗美國選手拉根（Duke Ragan）奪得東京奧運男子拳擊羽量級金牌，讓美國長達17年的拳擊金牌荒持續下去。 路透社

俄羅斯選手巴特爾加濟耶夫（Albert Batyrgaziev）今天擊敗美國選手拉根（Duke Ragan）奪得東京奧運男子拳擊羽量級金牌，讓美國長達17年的拳擊金牌荒持續下去。

法新社報導，儘管拉根抱憾奪銀，但在愛爾蘭教練華爾希（Billy Walsh）指導下，美國隊在東京奧運拳擊比賽收穫不小，還剩下2個項目有望摘金。

23歲的拉根是職業拳擊手，並有4勝0敗的戰績，但他對決火力全開的俄羅斯選手巴特爾加濟耶夫，邁入第2回合就已氣喘吁吁。

同樣23歲的巴特爾加濟耶夫最終在分歧判決的情況下奪得金牌。

不過，美國隊的戴維斯（Keyshawn Davis）明天將出戰輕量級的準決賽，托雷茲（Richard Torrez）則將在8日奧運最後一天進行超重量級決賽，仍有2次奪金機會。

目前東京奧運的拳擊比賽戰績，地主國日本贏得一金，古巴2金，俄羅斯一金。

美國在奧運拳擊有最輝煌的歷史，但自前世界重量級拳擊冠軍史賓克斯（Leon Spinks）和拳王雷納德（"Sugar" Ray Leonard）活躍的1970與80年代過去後，就此每況愈下。

美國上一次在奧運拳擊比賽摘金要追溯到2004年的沃德（Andre Ward）。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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