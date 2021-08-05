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滑板／男子公園賽 澳洲18歲少年巴默摘金

中央社 / 東京5日綜合外電報導
澳洲飛人少年巴默（Keegan Palmer）今天在奧運首屆男子滑板公園賽項目決賽中，以驚人招式交出2筆高於90分的超高分數，讓其他選手望塵莫及，最終順利拿下金牌。 路透社
澳洲飛人少年巴默（Keegan Palmer）今天在奧運首屆男子滑板公園賽項目決賽中，以驚人招式交出2筆高於90分的超高分數，讓其他選手望塵莫及，最終順利拿下金牌。 路透社

澳洲飛人少年巴默（Keegan Palmer）今天在奧運首屆男子滑板公園賽項目決賽中，以驚人招式交出2筆高於90分的超高分數，讓其他選手望塵莫及，最終順利拿下金牌。

路透社報導，18歲的巴默在東京有明都市運動公園3輪表現收放自如，漂亮的卡板技巧和驚人的540度空中旋轉動作，讓他首輪就拿下94.04分，超高門檻讓其他選手難以跨越。

巴默接著超越首輪表現，做出高難度的540度腳尖翻，賽後難掩興奮，激動摔板。巴默最終在第3輪，也就是最後一輪以95.83分的全場最高分摘下金牌。

巴默今天大展身手，遠遠超越銀牌巴西選手巴里沃斯（Pedro Barrios）的86.14分和銅牌美國選手朱諾（Cory Juneau）的84.13分。

定居美國聖地牙哥的巴默賽後表示：「過去幾年我付出了很多努力，今天得到了回報，我很感激能把金牌帶回澳洲。（澳洲）是我的全部，因為那裡是一切的起點。」

據法新社報導，世界排名第一、衛冕世界冠軍的美國選手雷諾茲（Heimana Reynolds）則由於在資格賽中未能完成3輪中的任何一輪，無緣晉級決賽。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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