快訊

「銀河」、「妮妲」接力生成 三颱共舞最新路徑曝光

鴻海砸錢買下旺宏電子六吋晶圓廠 交易金額曝光

田徑／美國接力爆冷出局無緣決賽 名將路易斯狠批「難堪」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國接力爆冷出局無緣決賽。 路透
美國接力爆冷出局無緣決賽。 路透

已連續4屆奧運與獎牌無緣的美國接力隊今早再傳來壞消息，他們在預賽排名分組第六爆冷出局，這是美國男子400公尺接力史上首度未能闖進奧運決賽，美國短跑名將路易斯（Carl Lewis）對此狠批：「美國在男子接力能犯的錯全都犯了」，更直言「難堪」。

由布魯梅爾（Trayvon Bromell）、克利（Fred Kerley）、貝克（Ronnie Baker）、格雷斯比（Cravon Gillespie）組成的美國接力隊，在2019年世錦賽奪下男子4x100公尺接力金牌，被外界認為是終結美國接力隊21年來奧運獎牌荒的大熱門。然而，他們在預賽僅跑出38秒10，名列分組第六未能晉級。

外界認為，克利與貝克間交棒不順，以及格雷斯比表現不佳，都是美國遭淘汰的因素。而這次失利也引來美國退役短跑名將路易斯批評，他在社群網站上寫下：「美國在男子接力能犯的錯全都犯了。接棒時錯了，選手棒次也錯了，而且很明顯沒有領袖。這很難堪，代表隊比AAU（業餘運動聯盟）的小孩還糟，完全不能接受。」1992年巴塞隆納奧運美國接力金牌成員布瑞爾（Leroy Burrell）也說：「我無話可說。」

對於這次的重大挫敗，格雷斯比表示他無法解釋到底哪個環節出錯，他說：「老實說，我也不確定哪裡出問題。我們當然要在下次世錦賽跟奧運提升表現，因為這不能被接受。」貝克則認為團隊練習不足是比賽失利主因：「我們所有人速度都很快，Fred有9秒8，我也能跑9秒8，但要在只有幾次練習的情況下把這些成績完美地加起來，這很困難。」

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

相關新聞

籃球／對澳洲從大幅落後到大贏 美國即時修正策略成功

NBA美國男籃今天(8月5日)在2021年東京奧運男籃四強賽97：78擊敗澳洲，打進金牌戰，美國爭金對手是斯洛維尼亞vs.法國勝隊。美國隊第二節中最多落後15分(26：41)，當時三分球10投全部落空

田徑／美國接力爆冷出局無緣決賽 名將路易斯狠批「難堪」

已連續4屆奧運與獎牌無緣的美國接力隊今早再傳來壞消息，他們在預賽排名分組第六爆冷出局，這是美國男子400公尺接力史上首度未能闖進奧運決賽，美國短跑名將路易斯（Carl Lewis）對此狠批：「美國在男

桌球／「怪物少年」張本智和男團賽逆轉奪2點 獲福原愛肯定

18歲的日本「怪物少年」張本智和昨擺脫男單爆冷輸球陰影，在東京奧運桌球男子團體四強戰上強敵德國時，兩度逆轉搶下第2點和第4點，最終日本雖仍以2：3輸球無緣爭金，不過福原愛也在賽後講評時給予張本智和肯定

棒球／被南韓抗議止滑粉 伊藤大海回應：易流手汗

昨晚日韓大戰7局上半時，日本隊投手伊藤大海被南韓隊抗議使用過多止滑粉，伊藤大海今在推特說明事情緣由，也提到自己不想被誤會用止滑粉干擾打者視線。 「我很容易流手汗，所以松香粉（止滑粉）會抹很多。」

排球／新一代男神 19歲高橋藍不只高顏值網喻「史上最強」

東京奧運男子排球項目，日本隊在關鍵一戰擊退伊朗，挺進暌違29年的八強成績。除了球場上有好表現之外，日本男排國手高橋藍帥氣的外表，也成為球迷們討論的焦點。

東奧男子110公尺跨欄 牙買加包辦金銅美國奪銀

牙買加田徑好手帕奇曼（Hansle Parchment）今天在東京奧運男子110公尺跨欄項目擊敗美籍世界冠軍哈洛威（Gr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。