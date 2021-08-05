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桌球／「怪物少年」張本智和男團賽逆轉奪2點 獲福原愛肯定
18歲的日本「怪物少年」張本智和昨擺脫男單爆冷輸球陰影，在東京奧運桌球男子團體四強戰上強敵德國時，兩度逆轉搶下第2點和第4點，最終日本雖仍以2：3輸球無緣爭金，不過福原愛也在賽後講評時給予張本智和肯定。
張本智和世界排名高居第四，不過他在本屆東京奧運男單十六強就爆冷出局，昨天他重新振作，男團賽第2點碰上前球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），在落後1局的情況下連趕3局；第4點對上法蘭西斯卡（Patrick Franziska），更上演輸2贏3大逆轉，與「小林同學」林昀儒有異曲同工之妙，同為英雄出少年，都在面對德國的比賽中一人搶下2點。
福原愛說：「張本智和在雙打輸掉後的第2點，還有若輸球比賽就結束的第4點都演出大逆轉，這會帶給他很大的自信，也很期待他銅牌戰表現。」日本隊監督倉嶋洋介則認為他的表現倒吃甘蔗：「張本的奧運終於在最後的最後開始了，他的狀況越來越棒。」
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