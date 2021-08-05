快訊

「銀河」、「妮妲」接力生成 三颱共舞最新路徑曝光

鴻海砸錢買下旺宏電子六吋晶圓廠 交易金額曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／「怪物少年」張本智和男團賽逆轉奪2點 獲福原愛肯定

聯合新聞網 / 綜合報導
張本智和。 新華社
張本智和。 新華社

18歲的日本「怪物少年」張本智和昨擺脫男單爆冷輸球陰影，在東京奧運桌球男子團體四強戰上強敵德國時，兩度逆轉搶下第2點和第4點，最終日本雖仍以2：3輸球無緣爭金，不過福原愛也在賽後講評時給予張本智和肯定。

張本智和世界排名高居第四，不過他在本屆東京奧運男單十六強就爆冷出局，昨天他重新振作，男團賽第2點碰上前球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），在落後1局的情況下連趕3局；第4點對上法蘭西斯卡（Patrick Franziska），更上演輸2贏3大逆轉，與「小林同學」林昀儒有異曲同工之妙，同為英雄出少年，都在面對德國的比賽中一人搶下2點。

福原愛說：「張本智和在雙打輸掉後的第2點，還有若輸球比賽就結束的第4點都演出大逆轉，這會帶給他很大的自信，也很期待他銅牌戰表現。」日本隊監督倉嶋洋介則認為他的表現倒吃甘蔗：「張本的奧運終於在最後的最後開始了，他的狀況越來越棒。」

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

相關新聞

籃球／對澳洲從大幅落後到大贏 美國即時修正策略成功

NBA美國男籃今天(8月5日)在2021年東京奧運男籃四強賽97：78擊敗澳洲，打進金牌戰，美國爭金對手是斯洛維尼亞vs.法國勝隊。美國隊第二節中最多落後15分(26：41)，當時三分球10投全部落空

排球／新一代男神 19歲高橋藍不只高顏值網喻「史上最強」

東京奧運男子排球項目，日本隊在關鍵一戰擊退伊朗，挺進暌違29年的八強成績。除了球場上有好表現之外，日本男排國手高橋藍帥氣的外表，也成為球迷們討論的焦點。

桌球／「怪物少年」張本智和男團賽逆轉奪2點 獲福原愛肯定

18歲的日本「怪物少年」張本智和昨擺脫男單爆冷輸球陰影，在東京奧運桌球男子團體四強戰上強敵德國時，兩度逆轉搶下第2點和第4點，最終日本雖仍以2：3輸球無緣爭金，不過福原愛也在賽後講評時給予張本智和肯定

棒球／被南韓抗議止滑粉 伊藤大海回應：易流手汗

昨晚日韓大戰7局上半時，日本隊投手伊藤大海被南韓隊抗議使用過多止滑粉，伊藤大海今在推特說明事情緣由，也提到自己不想被誤會用止滑粉干擾打者視線。 「我很容易流手汗，所以松香粉（止滑粉）會抹很多。」

籃球／狂風暴雨第三節 杜蘭特領軍逆轉澳洲衛冕剩一步

儘管熱身賽敗給澳洲，雙方今日四強賽交手，美國隊又一度在第二節落後15分之多，但似乎已經習慣下半場全面反擊的美國隊，在杜蘭特（Kevin Durant）全場獨拿23分9籃板2助攻2抄截的帶領下，打出狂風

田徑／腿傷拒輪椅堅持完賽 英國七項全能選手上演動人一幕

昨東奧女子七項全能賽事中，來自英國的選手湯普森（Katarina Johnson-Thompson）在進行200公尺項目時小腿不慎拉傷，正當大會推著輪椅請她退場時，她拒絕就此放棄，忍痛跑完全程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。