聽新聞
test
0:00 / 0:00
棒球／被南韓抗議止滑粉 伊藤大海回應：易流手汗
昨晚日韓大戰7局上半時，日本隊投手伊藤大海被南韓隊抗議使用過多止滑粉，伊藤大海今在推特說明事情緣由，也提到自己不想被誤會用止滑粉干擾打者視線。
「我很容易流手汗，所以松香粉（止滑粉）會抹很多。」伊藤大海表示，棒球場上打者被允許在球棒握把噴膠、戴上護具，但投手只有手套而已。他提到，萬一手滑掉讓球擊中打者反而更危險，因此，讓投手抹止滑粉在規則上看來是公平的。
對於昨晚遭南韓隊抗議，伊藤大海認為原因應該是自己在抹松香時粉末飛散，對手希望能間隔一點時間後再投球。他也補充，如果打者因飛散的粉末而覺得視線被干擾，希望投手先在球衣上把粉拍掉等，投手方也應該替打者考量。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言