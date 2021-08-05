棒球／被南韓抗議止滑粉 伊藤大海回應：易流手汗

昨晚日韓大戰7局上半時，日本隊投手伊藤大海被南韓隊抗議使用過多止滑粉，伊藤大海今在推特說明事情緣由，也提到自己不想被誤會用止滑粉干擾打者視線。

「我很容易流手汗，所以松香粉（止滑粉）會抹很多。」伊藤大海表示，棒球場上打者被允許在球棒握把噴膠、戴上護具，但投手只有手套而已。他提到，萬一手滑掉讓球擊中打者反而更危險，因此，讓投手抹止滑粉在規則上看來是公平的。

對於昨晚遭南韓隊抗議，伊藤大海認為原因應該是自己在抹松香時粉末飛散，對手希望能間隔一點時間後再投球。他也補充，如果打者因飛散的粉末而覺得視線被干擾，希望投手先在球衣上把粉拍掉等，投手方也應該替打者考量。

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