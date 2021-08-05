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拳擊／泰國最資深女拳摘銅 寫下國家歷史新頁

中央社 / 曼谷5日專電
泰國選手蘇達彭今天在奧運女子拳擊60公斤量級摘下銅牌，是泰國拳擊史上首位在奧運奪牌的女拳擊手。 路透社
泰國選手蘇達彭今天在奧運女子拳擊60公斤量級摘下銅牌，是泰國拳擊史上首位在奧運奪牌的女拳擊手。 路透社

泰國選手蘇達彭今天在奧運女子拳擊60公斤量級摘下銅牌，是泰國拳擊史上首位在奧運奪牌的女拳擊手。這位泰國最資深的女拳擊手將勝利獻給已過世的父親，希望父親以她為傲。

今年29歲的蘇達彭（Sudaporn Seesondee ）在今天的女子拳擊60公斤量級四強賽以2比3輸給了愛爾蘭的哈靈頓（Kellie Harrington），由於拳擊賽沒有銅牌賽，只要打進四強賽就保證有銅牌。

蘇達彭是泰國東北部烏隆府（Udon Thani）人，曾在2018年世界女子拳擊錦標賽中獲得銀牌，2006年起開始練拳擊的蘇達彭是泰國最資深的女拳擊手，2009年開始參加國際大賽，2011年在印尼巨港舉行的東南亞運動會中拿到金牌，從此開始嶄露頭角。

2013年到2017年間，蘇達彭曾經嘗試過60、64、69、75公斤量級的比賽，2018年決定調整回60公斤量級，並在當年的雅加達亞運和印度的世界女子拳擊錦標賽中奪得銀牌。

蘇達彭的父親是帶領她進入拳擊領域的關鍵人物，但已在7年前去世，蘇達彭在四強賽前受訪表示，進入四強賽是人生最快樂的時刻，父親是她今天能站在這裡的原因，希望父親在天之靈看到了自己的勝利，並感到驕傲。

這面獎牌將為蘇達彭帶來豐厚獎金，泰國國家運動發展獎金計畫（National Sports Development'sbonus scheme）提供奧運銅牌得主480萬泰銖獎金，贊助商提供200萬泰銖，泰國奧委會還會提供奧運銅牌得主每個月8000泰銖薪水20年。

不只如此，目前在泰國皇家海軍擔任義務職的蘇達彭，將能獲得在泰國皇家海軍中的永久職位，而蘇達彭等這個職位等了12年。

蘇達彭的銅牌是泰國在這次東京奧運中第二面獎牌，第一面是跆拳道選手潘妮帕（PanipakWongpattanakit）在女子49公斤量級摘下的金牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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