長泳／男子馬拉松游泳 德國韋爾布羅克酷熱下摘金

德國選手韋爾布羅克（Florian Wellbrock）今天在東京灣的驕陽下以1小時48分33秒7的成績奪得東京奧運10公里馬拉松游泳金牌。他日前也在東奧1500公尺自由式項目摘銅。

韋爾布羅克領先第2名逾25秒。匈牙利選手拉索夫斯基（Kristof Rasovszky）以1小時48分59秒0的成績摘銀。義大利選手帕特里尼耶里（GregorioPaltrinieri）以1小時49分1秒1鍍銅。

帕特里尼耶里日前也拿下東奧男子800公尺自由式銀牌。繼突尼西亞泳將梅洛里（Oussama Mellouli）在2012年倫敦奧運連獲馬拉松長泳金牌和1500公尺銅牌的創舉後，韋爾布羅克和帕特里尼耶里成了在單屆奧運泳池及公開水域賽事抱走雙料獎牌的第2人和第3人。

韋爾布羅克表示：「前面7公里真的很輕鬆，水溫不怎麼暖，因此我保持步調，但最後階段就恐怖了。」

他說：「今天氣溫才是最大的挑戰。但我在這場比賽中戰勝了（高溫），克服了每個因素。」

帕特里尼耶里在本屆奧運同時獲得馬拉松游泳銅牌和800公尺自由式銀牌，是非常卓越的成績。他在準備比賽的過程中，一度因傳染性單核白血球增多症（glandular fever）發作而受影響。

他說：「我抵達東京時，身體並不是處於最佳狀況，因為我上月感染一種病，所以我知道，要和這些選手競爭，對我而言相當艱難…但我現在站在頒獎台上，一切順利。」

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