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東奧男子110公尺跨欄 牙買加包辦金銅美國奪銀

中央社 / 東京5日綜合外電報導
牙買加選手贏得男子110欄金牌及銅牌。 新華社
牙買加選手贏得男子110欄金牌及銅牌。 新華社

牙買加田徑好手帕奇曼（Hansle Parchment）今天在東京奧運男子110公尺跨欄項目擊敗美籍世界冠軍哈洛威（Grant Holloway），勇奪金牌。

帕奇曼曾於2012年倫敦奧運摘銅，今天跑出13秒04佳績，哈洛威則以13秒09次之。

另一名牙買加選手李威（Ronald Levy）以13秒10獲得銅牌。

另外，葡萄牙名將畢恰竇（Pedro Pichardo）今天在男子三級跳遠項目以17公尺98成績奪冠，同時打破葡萄牙全國紀錄。

中國的朱亞明以個人最佳成績17公尺57摘銀。布吉納法索的贊戈（Hugues Zango）跳出17公尺47，抱回銅牌，也是布國有史以來首面奧運獎牌。

美籍兩屆奧運冠軍泰勒（Christian Taylor）今年稍早傷到阿基里斯腱，無緣寫下三連霸。

在田徑場上另一邊，美國選手克勞什（RyanCrouser）今天在鉛球項目改寫自己保持的奧運紀錄，順利衛冕成功。

克勞什在第6次、也是最後一次試擲的成績是23公尺30，刷新奧運紀錄，前5次的成績也都優於他在2016年里約奧運奪金時擲出的22公尺52奧運紀錄。

同為美籍的柯瓦克斯（Joe Kovacs）以22公尺65奪銀，紐西蘭的華爾希（Tomas Walsh）以22公尺47摘銅。

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