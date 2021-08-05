田徑／腿傷拒輪椅堅持完賽 英國七項全能選手上演動人一幕
昨東奧女子七項全能賽事中，來自英國的選手湯普森（Katarina Johnson-Thompson）在進行200公尺項目時小腿不慎拉傷，正當大會推著輪椅請她退場時，她拒絕就此放棄，忍痛跑完全程。
湯普森曾在2019年的杜哈世錦賽拿下女子七項全能金牌，然而卻在東奧延期的2020傷了腳跟腱，這段期間她努力復健，就是為了趕上今年的東京奧運，卻在今天的比賽中意外拉傷右腿。
在200公尺項目時，湯普森在彎道衝刺不慎拉傷右小腿當場倒地，大會也趕緊出動輪椅與防護員，不過她拒絕坐上輪椅，最後忍痛通過終點，完成比賽，成為本屆東奧賽事最動人一幕。
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