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籃球／對澳洲從大幅落後到大贏 美國即時修正策略成功

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
美國隊前鋒杜蘭特(右)三分球手感比上一場還差，前五次出都手沒進，直到下半場時第六次才投進一球，不過他的無敵中距離出手還是讓澳洲無解。杜蘭特上半場就拿下15分，全場則是攻下兩隊最高的23分。 美聯社
美國隊前鋒杜蘭特(右)三分球手感比上一場還差，前五次出都手沒進，直到下半場時第六次才投進一球，不過他的無敵中距離出手還是讓澳洲無解。杜蘭特上半場就拿下15分，全場則是攻下兩隊最高的23分。 美聯社

NBA美國男籃今天(8月5日)在2021年東京奧運男籃四強賽97：78擊敗澳洲，打進金牌戰，美國爭金對手是斯洛維尼亞vs.法國勝隊。美國隊第二節中最多落後15分(26：41)，當時三分球10投全部落空，外線投不進，防守跟不上澳洲靈活多變的突破、傳切和出色三分火力，一路陷入苦戰。

老美第一時間出球被延滯，進攻大亂，只能靠杜蘭特布克、哈勒戴零星單打取分，三分幾乎全線熄火，半場進攻艱澀，防守又被澳洲上半場15投7中三分火力不斷撕裂，上半場一路落後。

澳洲隊在上半場三分球手感相當不錯，後衛古爾丁(左)、艾克森、英格斯各投進兩球，米爾斯則投進一球，在第二節剩5分鐘時一度領先美國隊達到15分之多。 美聯社
澳洲隊在上半場三分球手感相當不錯，後衛古爾丁(左)、艾克森、英格斯各投進兩球，米爾斯則投進一球，在第二節剩5分鐘時一度領先美國隊達到15分之多。 美聯社

澳洲上半場能剋制美國最大關鍵是針對性防守取得效果，澳洲提前壓迫、包夾美國持球員，讓美國根本來不及反應，戰術沒有開始發動，掩護、高位擋拆還沒落位就被澳洲提前壓迫包夾防守給破壞。

澳洲上半場取得45：42領先，但美國第三節修正策略，打好防守控制失誤，沒有再給澳洲任何機會，美國單節32：10攻勢幾乎粉碎澳洲上半場好容易建立起來優勢，三節打完美國以74：55反超，扭轉情勢。

美國隊三分線外出手前9投都沒進，直到第二節剩下3分多鐘才由布克(左)投進第一球。不過下半場美國隊找回手感，射得澳洲潰不成軍，布克全場投進3個三分球，攻下20分。 美聯社
美國隊三分線外出手前9投都沒進，直到第二節剩下3分多鐘才由布克(左)投進第一球。不過下半場美國隊找回手感，射得澳洲潰不成軍，布克全場投進3個三分球，攻下20分。 美聯社

杜蘭特為美國攻下23分，布克20分，哈勒戴11分、8籃板、8助攻。澳洲後衛米爾斯砍進15分，中鋒藍戴爾11分、6籃板，澳洲只能爭奧運銅牌。

美國男籃在國際賽致勝兩大指標，第一是防守，老美必須打出最高效防守，把對手得分低到80分以下，第二是三分球，老美只要三分手感不好，射手失靈，拉不開空間陷入半場進攻泥沼，得分就會陷入困境。

美國隊在打得最不順的第二節險象環生，米道頓連續兩次上籃竟然都沒進，回頭防守對手投三分球還犯規。 美聯社
美國隊在打得最不順的第二節險象環生，米道頓連續兩次上籃竟然都沒進，回頭防守對手投三分球還犯規。 美聯社

任何面對NBA美國男籃對手都要掌握老美三分手感不順的空檔，給老美迎頭痛擊，讓老美很難翻身，一旦讓美國隊外線投順，不再陷入半場進攻泥沼，美國隊掌握進攻節奏，比賽很容易失控。

澳洲最近兩次熱身賽都擊敗NBA美國男籃。2019年籃球世界杯熱身賽98：94逆轉勝美國，澳洲NBA球星米爾斯砍30分。2021年東京奧運熱身賽，澳洲在米爾斯砍22分帶領下，再度以91：83逆轉勝美國。

除了杜蘭特的強勢主導戰局外，控衛哈勒戴冷靜而穩定的表現也是美國隊能從大輸到大贏的關鍵，他繳出11分8籃板8助攻2抄截1阻攻的成績。 美聯社
除了杜蘭特的強勢主導戰局外，控衛哈勒戴冷靜而穩定的表現也是美國隊能從大輸到大贏的關鍵，他繳出11分8籃板8助攻2抄截1阻攻的成績。 美聯社

澳洲打美國很有經驗，澳洲內線強大，高度、厚度都壓過美國，禁區防守和護框能力都是一等一，這是NBA球員組成美國男籃在國際賽一旦外線失靈或手感不好，就容易陷入苦戰主因。

183公分射手米爾斯在國際籃球就像神一般無法防守，但正式比賽老美就不會給澳洲這麼好的出手空間和機會。米爾斯失去帶動性，全場被美國隊針對防守，下半場澳洲失去攻防優勢，成為決勝另一個關鍵。

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