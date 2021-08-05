棒球／山本由伸「魔球」K翻打者 韓教練讚：他比達比修更強
東京奧運棒球日本與韓國的比賽，日本隊在八局下攻下3分，以5比2擊敗了韓國隊。而擔任先發投手的山本由伸，雖然最後與勝敗無關，但是5.1局失2分，飆出多達9次三振的優異表現，仍然受到海外媒體的注目。
日本媒體「THE DIGEST」指出，現任韓職SSG登陸者的教練李晉暎，2019年曾經到日本職棒進修，當時他就對山本的實力感到非常驚奇。李晉暎稱讚山本「球速經常能飆破150公里，指叉球和滑球也能超過140公里」、「韓國要是能有這樣的投手就好了。在日本也是非常罕見的存在」。
李晉暎過去曾代表韓國，參加2009年的世界棒球經典賽，並在該次大會中與日本的強投達比修有、岩隈久志對戰過。但李晉暎認為，與他們相比，「山本的實力更強」。韓國媒體「聯合通訊社」記者在賽後，也感慨這場比賽「最受到衝擊的，就是17號的先發投手（山本）了」、「2019年的十二強賽事就對戰過，當時他只投了一局，現在他又變更強了」。
除了韓國以外，美國媒體也相當關注這位日本代表。媒體「Full-Count」報導，美國球評傅利曼（Rob Friedman）在個人twitter上，分享了山本曲球三振韓國打者的影片，角度之刁鑽，讓他驚呼這根本是顆「不公平的曲球」。媒體更以「魔球」稱呼山本的這顆球路。
Yoshinobu Yamamoto, Unfair Curveball...and Sword. ⚔️ pic.twitter.com/8Lqcl0lTxx— Rob Friedman (@PitchingNinja) August 4, 2021
網友們也都表示「這顆球太狂了」、「他是在丟溜溜球嗎」、「有誰丟過這種曲球嗎？真不敢相信他能控好這顆球」、「打者好可憐」、「快點來大聯盟吧」、「費城人一定要拿到他」、「未來的洋基選手」、「來天使吧」、「他這個月才要23歲，是日本職棒最好的投手」。
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