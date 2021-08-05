快訊

美撤軍阿富汗惹議 電影《戰爭機器》早預言？

「為何不迎郭婞淳」幻象戰機迎東奧選手惹議 軍方說難言之隱

女子10公里馬拉松泳賽 巴西古尼雅奪金

中央社 / 保羅4日專電
巴西游泳女將古尼雅（Ana Marcela Cunha，中）4日在東京奧運女子10公里馬拉松游泳比賽奪得金牌，實現她的人生夢想。 歐新社
巴西游泳女將古尼雅（Ana Marcela Cunha，中）4日在東京奧運女子10公里馬拉松游泳比賽奪得金牌，實現她的人生夢想。 歐新社

巴西游泳女將古尼雅（Ana Marcela Cunha）4日在東京奧運女子10公里馬拉松游泳比賽奪得金牌，實現她的人生夢想。這也是巴西第一次在奧運這個項目獲得金牌。

29歲的古尼雅是國際公認的公開水域游泳好手，獲獎無數，包括2019泛美運動會金牌、世界錦標賽5面金牌、國際游泳總會（FINA）世界馬拉松游泳系列25面金牌，還不包括銀牌和銅牌。

古尼雅出生於巴西東北部巴伊亞州首府薩爾瓦多（Salvador），2歲開始游泳，16歲參加2008北京奧運獲得第5名，2016里約奧運第10名。古尼雅從未隱瞞這兩次奧運的成績對她帶來巨大的挫折。

如今這一切將如過眼雲煙，古尼雅4日在東京奧運以1小時59分30.8秒完賽拿下金牌，實現人生夢想。

古尼雅在比賽結束後接受巴西媒體訪問，感謝所屬俱樂部Unisanta、家人和女友的支持，指稱2016里約奧運只獲得第10名，令自己十分難過與懊惱，但過去五年學會了快樂，學會了只要高興地做自己喜歡做的事，一切都會變得美好。

古尼雅的教練波森提（Fernando Possenti）說，他和古尼雅都是完美主義者，為了參加東京奧運遠赴西班牙集訓，進行心理諮詢，每週有10次游泳訓練、4次體能訓練和2次物理治療，因為他們不接受做得好，而是一定要完美；日本的比賽將為古尼雅帶來海水溫度高和深度低的挑戰。

2016里約奧運，另一位巴西游泳女將奧琪瑪特（Poliana Okimoto）在馬拉松泳賽獲得銅牌。當時自己雖然沒有登上領獎台，古尼雅仍為奧琪瑪特喝采。現在古尼雅終於贏得夢寐以求的金牌，寫下她在巴西奧運史上的篇章。

東京奧運還未結束，但隨著古尼雅的勝利，巴西女運動員已打破在單屆奧運獲得金牌和獎牌的紀錄，迄今已獲得7面獎牌，包括3面金牌、2面銀牌和2面銅牌。女子拳擊60公斤級選手費瑞拉（Beatriz Ferreira）已晉級四強準決賽，所以至少還有一面獎牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

運動與政治衝突時刻 奧運成選手投奔新生活良機

東奧雖新增滑板等項目 日本年輕人仍興趣缺缺

田徑／東奧男子800公尺決賽 肯亞選手「穿金戴銀」

東奧羽球奪金話題夯！萊爾富限量推「台灣好棒醫療口罩」

相關新聞

棒球／山本由伸「魔球」K翻打者 韓教練讚：他比達比修更強

東京奧運棒球日本與韓國的比賽，日本隊在八局下攻下3分，以5比2擊敗了韓國隊。而擔任先發投手的山本由伸，雖然最後與勝敗無關，但是5.1局失2分，飆出多達9次三振的優異表現，仍然受到海外媒體的注目。

棒球／山田驚天一擊定乾坤 南韓雙殺失敗成禍根

日韓對戰果然精彩，兩隊有來有往，南韓沒有掌握住日本先發投手山本由伸1局上不穩的機會，留下2、3壘的殘壘，日本在3局下藉由高飛犧牲打的基本功率先得分，5局下再靠兩支安打追加分數，南韓6局上做出反擊，單局

女子10公里馬拉松泳賽 巴西古尼雅奪金

巴西游泳女將古尼雅（Ana Marcela Cunha）4日在東京奧運女子10公里馬拉松游泳比賽奪得金牌，實現她的人生夢...

女籃／日本驚險首闖四強 教頭稱史上最重要勝利

雖少了過去國家隊當家中鋒渡嘉敷來夢，日本女籃隊仍在東京奧運「捍衛主場」，昨天八強賽在林咲希最後十六秒飆進致勝三分球領軍下...

桌球／日本男團4強不敵德國 6日與韓國爭銅

東京奧運桌球男子團體4強賽，日本今天迎戰德國，終場以2比3落敗。日本隊將於6日舉行的銅牌爭奪戰與韓國對決，爭取連續兩屆奧...

女籃／日本闖4強寫新猷 町田瑠唯：眼淚先留著

前一場傳出平奧運紀錄的15助攻，日本女籃隊先發後衛町田瑠唯今天8強賽再送出14次助攻，包括讀秒階段傳給林咲希飆進致勝三分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。