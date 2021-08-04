桌球／男團4強賽日本不敵德國 6日與韓國爭銅

東京奧運桌球男子團體4強賽，日本今天迎戰德國，終場以2比3落敗。日本隊將於6日舉行的銅牌爭奪戰與韓國對決，爭取連續兩屆奧運都能奪得獎牌。

日本放送協會（NHK）報導，日本隊出賽選手包括曾於2016年里約奧運奪得銀牌的32歲水谷隼和26歲的丹羽孝希，以及首度出征奧運的18歲張本智和3人。

張本智和及丹羽孝希兩人先前在男子單打均於第4輪落落，未能奪牌。水谷隼則與伊藤美誠搭檔在混雙賽事，奪得日本桌球界首面金牌。

今天的男子團體4強賽，與上屆里約奧運相同，日本迎戰德國隊，但這次卻不敵德國而敗北，日本將於6日的銅牌爭奪戰與韓國對決，爭取連兩屆奧運都能奪得獎牌。

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