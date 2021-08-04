田徑／東京奧運男子200公尺決賽 加拿大狄葛拉斯摘金

中央社 / 東京4日綜合外電報導
東京奧運男子200公尺今天晚間決賽，加拿大選手狄葛拉斯以19秒62的成績摘金。 新華社
東京奧運男子200公尺今天晚間決賽，加拿大選手狄葛拉斯以19秒62的成績摘金。 新華社

東京奧運男子200公尺今天晚間決賽，加拿大選手狄葛拉斯以19秒62的成績摘金，美國選手貝德納雷克以19秒68獲銀牌，原本賽前被看好的美國選手萊爾斯以19秒74獲得銅牌。

因短跑名將牙買加「閃電」波特（Usain Bolt）退役，因此這個項目的各國好手競爭格外激烈，不過奪金的狄葛拉斯（Andre de Grasse）沒有刷新波特保持的19秒19世界紀錄與19秒30奧運紀錄。

至於年僅17歲首次參加奧運的美國選手奈頓（Erriyon Knighton）以19秒93獲得第4名，些微之差與獎牌無緣。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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