羽球／中國「臥槽」組合落敗關鍵？ 陸金牌國手神解析：她改掉口頭禪了
東京奧運羽球賽2日迎來最後一場賽事，由印尼組合波莉（Greysia Polii）、拉哈育（Apriyani Rahayu）在金牌戰中對上中國隊陳清晨、賈一凡，最終印尼組合以直落二亮眼成績，擊敗中國。對此，大陸金牌體操國手馮喆則在節目中分析，敗北關鍵就是因陳清晨突襲「改掉了口頭禪」，引起網友熱議。
中國羽球女雙選手陳清晨、賈一凡，兩人在上月四強賽中對上韓國女雙組合時，由於陳清晨不斷在場上飆罵不雅字眼，被網友戲封為「臥槽」組合。然而此舉卻在大陸社群間被網友們大力吹捧，認為是該場比賽中「逆轉勝」的關鍵原因。不過到了金牌戰，原被外界視為奪金熱門組合的中國隊，最終卻「銀恨」收場。
對此，馮喆在《新浪體育》一檔線上節目中分析落敗關鍵，一切都是因陳清晨「改掉了口頭禪」。
馮喆解釋，由於這屆奧運沒什麼觀眾，因此有一些收音，便把羽毛球和陳清晨的叫喊聲給收進去了。這只是一個發泄和提高自己士氣的習慣，很多人卻覺得粗魯，馮喆則認為若大家覺得粗魯的話，可以去看看足球、籃球或格鬥比賽，格鬥項目那才是「真正的罵人、為了罵人而罵人」。
馮喆指出「陳清晨的口頭禪，我覺得是應該改、肯定要改，但不是到了日本再改，而是拿到金牌以後，回到中國隔離的時候再改。」他隨後更表示，陳清晨應該好好思考「下一屆應該用什麼樣的口頭禪」。
不過在節目最後，主持人仍默默開口問道「不改的話，是不是不太好？」馮喆則回應「小點兒聲說嘛，是不是？」
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