聽新聞
test
0:00 / 0:00

拳擊／英國拳手東奧奪銀太沮喪 領獎時不戴獎牌收口袋

中央社 / 東京4日綜合外電報導
英國拳擊手惠塔克（Ben Whittaker）今天在東京奧運男子輕重量級決賽摘下銀牌。 路透社
英國拳擊手惠塔克（Ben Whittaker）今天在東京奧運男子輕重量級決賽摘下銀牌。 路透社

英國拳擊手惠塔克（Ben Whittaker）今天在東京奧運男子輕重量級決賽摘下銀牌，但他卻因對自己成績太失望，而在頒獎時不戴上獎牌，形成選手在比賽後抗議自己的罕見場面。

路透社報導，24歲的惠塔克今天敗給衛冕金牌的古巴好手羅培茲（Arlen Lopez），頒獎時他不戴上銀牌，原因是不想讓自己返國時在同胞眼中看來像個輸家。

當頒獎喊到惠塔克的名字時，他兩手插在口袋、不情願地站上頒獎台，雙眼一直看著地面。等到他領銀牌時，他把吊帶整齊環繞獎牌，再一併放入口袋。

惠塔克告訴記者：「今早起床時，我真的相信自己會贏。銀牌感覺像失敗，所以我當時沒有慶祝的心情，我想現在也還沒有。」

惠塔克在頒獎典禮過程中未戴上銀牌，但他離開賽場時，一名英國拳擊隊人員在他耳邊私語後，惠塔克拿出獎牌掛在頸上，再與媒體記者會面。

惠塔克說：「我為了家鄉所有人拚搏，雖然輸了，但我應該接受這個結果，把這面美麗的銀牌掛在頸上，露出微笑就是了。」

他並表示：「到頭來我還是贏家。...這就是我，我從小就被灌輸這個觀念。」

惠塔克今天整場比賽充滿熱力和決勝心，但他缺乏羅培茲的沉著。惠塔克也說，羅培茲今天無疑打得比他好，他無意不尊重對方。

「這是屬於他的時刻，我絕不想搶走光彩。但我實在受傷很深，真的覺得自己很不好意思。」

東奧國際戰情 2020東京奧運

延伸閱讀

東奧羽球奪金話題夯！萊爾富限量推「台灣好棒醫療口罩」

體操／英國奧運名將聲援拜爾絲 坦言保持成功很艱難

自由車／英「黃金夫婦」歷屆奧運奪10金 東奧挑戰第11金

英國估新冠緊急貸款違約上看50億英鎊 比預期輕微

相關新聞

女籃／8強遭地主日本1分逆轉 比利時傳奇仍感恩

隊史首度進軍奧運，比利時女籃隊就闖進東京奧運8強，晉級過程還擊敗世界第2的澳洲隊，但驚奇旅程今天被地主終結，日本隊最後1...

拳擊／英國拳手東奧奪銀太沮喪 領獎時不戴獎牌收口袋

英國拳擊手惠塔克（Ben Whittaker）今天在東京奧運男子輕重量級決賽摘下銀牌，但他卻因對自己成績太失望，而在頒獎...

田徑／女子3000公尺障礙決賽 烏干達選手摘金

東京奧運田徑女子3000公尺障礙決賽今天登場，22歲的烏干達選手柴穆泰以9分1秒45的成績摘金

體操／英國奧運名將聲援拜爾絲 坦言保持成功很艱難

英國奧運獎牌數女子紀錄保持人馬術騎士杜賈汀今天向媒體發聲，支持因心理因素決定退賽的美國體操明星拜爾絲。她表示，保持在成功...

自由車／英「黃金夫婦」歷屆奧運奪10金 東奧挑戰第11金

出戰東京奧運的英國自由車代表隊中有一對「黃金夫婦」，傑森．肯尼（Jason Kenny）與妻子蘿拉（Laura Kenn...

籃球／與美爭男籃金牌戰門票 澳洲米爾斯信心滿滿

在美國職籃NBA討生活的澳洲男籃好手米爾斯（Patty Mills）表示，澳洲已經記取他們先前在奧運上獲得的所有教訓，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。