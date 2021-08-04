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田徑／東奧男子800公尺決賽 肯亞選手「穿金戴銀」

中央社 / 東京4日綜合外電報導
東京奧運男子800公尺決賽，肯亞選手柯利爾（Emmanuel KipkuruiKorir）及羅蒂奇（Ferguson Cheruiyot Rotich）包辦金牌與銀牌。 新華社
東京奧運男子800公尺決賽，肯亞選手柯利爾（Emmanuel KipkuruiKorir）及羅蒂奇（Ferguson Cheruiyot Rotich）包辦金牌與銀牌。 新華社

東京奧運男子800公尺今天晚間決賽，肯亞選手柯利爾（Emmanuel KipkuruiKorir）及羅蒂奇（Ferguson Cheruiyot Rotich）包辦金牌與銀牌。

法新社報導，柯利爾摘金的成績是1分45秒6，羅蒂奇則是以1分45秒23的些微之差奪銀，波蘭的多貝克（Patryk Dobek）以1分45秒39摘銅。

本屆東奧前3名成績，都沒有打破肯亞魯迪沙（David Lekuta Rudisha）在2012年倫敦奧運締造的1分40秒91世界及奧運紀錄。魯迪沙因傷而無緣東奧尋求衛冕。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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