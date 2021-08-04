田徑／女子3000公尺障礙決賽 烏干達選手摘金

中央社 / 東京4日綜合外電報導
奧運田徑女子3000公尺障礙決賽今登場，烏干達選手柴穆泰勇奪金牌。圖／新華社
奧運田徑女子3000公尺障礙決賽今登場，烏干達選手柴穆泰勇奪金牌。圖／新華社

東京奧運田徑女子3000公尺障礙決賽今天登場，22歲的烏干達選手柴穆泰以9分1秒45的成績摘金。

法新社報導，美國選手佛雷里克斯（MichaelFrerichs）以9分4秒79的成績摘銀，而柴穆泰（PeruthChemutai）在終點前250公尺超越她後就一路領先到底。肯亞選手傑普科莫伊（Hyvin Kiyeng Jepkemoi）以9分5秒39的成績摘銅。

本屆奧運女子3000公尺障礙前3名的成績，都沒有打破8分44秒32與8分58秒81的世界及奧運紀錄。

東奧國際戰情 2020東京奧運

延伸閱讀

田徑／標槍雙俠無緣決賽 教頭落淚後喊「再拚」

田徑／黃金右臂沒發揮 鄭兆村無緣決賽

相關新聞

棒球／山田哲人敲3分清壘安打 日本擊敗南韓進金牌戰

東京奧運棒球準決賽演出日韓大戰，勝者就進金牌戰，雙方全力拚搏，日本隊靠著山田哲人8局下的清壘打，以5：2擊敗南韓，晉級金...

女籃／8強遭地主日本1分逆轉 比利時傳奇仍感恩

隊史首度進軍奧運，比利時女籃隊就闖進東京奧運8強，晉級過程還擊敗世界第2的澳洲隊，但驚奇旅程今天被地主終結，日本隊最後1...

田徑／東京奧運男子200公尺決賽 加拿大狄葛拉斯摘金

東京奧運男子200公尺今天晚間決賽，加拿大選手狄葛拉斯以19秒62的成績摘金，美國選手貝德納雷克以19秒68獲銀牌，原本...

田徑／全場工作人員陪「加班」 瑞典撐竿跳選手奪金卻留憾

21歲的瑞典撐竿跳「小鮮肉」杜普蘭迪斯（DUPLANTIS Armand）昨晚（3日）成為東京奧林匹克體育場焦點。實力超班的他即使提早鎖定冠軍，卻堅持挑戰自己保持的世界紀錄，雖最終未能如願，已贏盡在場所有人的掌聲。

田徑／東奧男子800公尺決賽 肯亞選手「穿金戴銀」

東京奧運男子800公尺今天晚間決賽，肯亞選手柯利爾（Emmanuel KipkuruiKorir）及羅蒂奇（Fergus...

拳擊／英國拳手東奧奪銀太沮喪 領獎時不戴獎牌收口袋

英國拳擊手惠塔克（Ben Whittaker）今天在東京奧運男子輕重量級決賽摘下銀牌，但他卻因對自己成績太失望，而在頒獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。