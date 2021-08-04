田徑／女子3000公尺障礙決賽 烏干達選手摘金

東京奧運田徑女子3000公尺障礙決賽今天登場，22歲的烏干達選手柴穆泰以9分1秒45的成績摘金。

法新社報導，美國選手佛雷里克斯（MichaelFrerichs）以9分4秒79的成績摘銀，而柴穆泰（PeruthChemutai）在終點前250公尺超越她後就一路領先到底。肯亞選手傑普科莫伊（Hyvin Kiyeng Jepkemoi）以9分5秒39的成績摘銅。

本屆奧運女子3000公尺障礙前3名的成績，都沒有打破8分44秒32與8分58秒81的世界及奧運紀錄。

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