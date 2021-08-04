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體操／英國奧運名將聲援拜爾絲 坦言保持成功很艱難

中央社 / 東京4日綜合外電報導
英國奧運獎牌數女子紀錄保持人馬術騎士杜賈汀今天向媒體發聲，支持因心理因素決定退賽的美國體操明星拜爾絲。她表示，保持在成功的位子非常困難，要無時無刻承受壓力與期待。 路透社
英國奧運獎牌數女子紀錄保持人馬術騎士杜賈汀今天向媒體發聲，支持因心理因素決定退賽的美國體操明星拜爾絲。她表示，保持在成功的位子非常困難，要無時無刻承受壓力與期待。 路透社

英國奧運獎牌數女子紀錄保持人馬術騎士杜賈汀今天向媒體發聲，支持因心理因素決定退賽的美國體操明星拜爾絲。她表示，保持在成功的位子非常困難，要無時無刻承受壓力與期待。

法新社（AFP）報導，英國最多獎牌的奧運女將杜賈汀（Charlotte Dujardin）出聲表達她對美國體操選手拜爾絲（Simone Biles）的同理，因為她在生涯早期也曾與心理健康問題奮戰過。

英國最多獎牌的奧運女將杜賈汀。 路透社
英國最多獎牌的奧運女將杜賈汀。 路透社

這位36歲的盛裝舞步馬術騎士在3屆奧運比賽中累積得牌數高達6面，其中包括2020東奧的兩面銅牌。

這讓她比退役的英國划船女將葛倫傑（KatherineGrainger）還多出一面，不過自由車場地賽好手肯尼（Laura Kenny）很可能在日本就要追上她，甚至超越她了。

杜賈汀在2012年倫敦奧運贏得雙金後就感受到極大的壓力。2018年的自傳「舞馬背上的女孩」（The Girlon the Dancing Horse，暫譯）就將她的掙扎開誠布公。

她在書中寫道，「我未曾真正了解憂鬱症」，並表示她「因為感受到痛苦而想自我傷害」。她透過絕食方式懲罰自己，瘦了將近13公斤。

杜賈汀是在倫敦奧運後承受精神創傷發作，但拜爾絲的掙扎呈現在眾目睽睽的東京奧運賽場上。

上週她因出現了「空中失感」而退出女子體操團體決賽，這是一種危險的狀況，意味著體操選手失去在空中感知方向的能力。這名24歲的美國體壇明星，隨後也退出一系列的個人賽項目，只參加了3日登場的平衡木決賽，並拿下銅牌。

杜賈汀2009年顱骨骨裂後必須奮戰再起，能同理在2016里約奧運摘下4面金牌的拜爾絲。杜賈汀透過電話向法新社說：「保持成功很難。這是一個很不好待的地方，面對壓力和期待。要一直扛著這些東西，真的不容易。」

杜賈汀曾面臨其他挑戰，包括2年前和在一起13年的未婚夫高汀（Dean Golding）結束關係。「我必須說，有個對的人在你身邊支持你，能讓你度過難關。你只是要確保不會走到無法挽回的地步，我是指結束職業生涯。」

這名也在里約摘金的騎士還在適應英國最多獎牌奧運女將的新頭銜，至少現在還是。她說：「這是一個很奇妙的時刻，不太能相信，很難量化這份成就。我打破了葛倫傑這位傳奇的紀錄，很不真實，卻也令人激動。」

東奧焦點選手 2020東京奧運

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