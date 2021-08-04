棒球／山田驚天一擊定乾坤 南韓雙殺失敗成禍根

日韓對戰果然精彩，兩隊有來有往，南韓沒有掌握住日本先發投手山本由伸1局上不穩的機會，留下2、3壘的殘壘，日本在3局下藉由高飛犧牲打的基本功率先得分，5局下再靠兩支安打追加分數，南韓6局上做出反擊，單局打出4支安打，不但先得1分打退山本，接下來又從後援上場的岩崎優打下追平分。

戰局僵持到8局下半，日本再度上演專打後段賽事的熟悉劇本，先是柳田悠岐打出本場比賽首支安打，接下來的近藤健介雖然打出內野滾地球，但南韓沒有把這個雙殺守備處理好，讓近藤幸運生還在1壘上，村上宗隆及甲斐拓也接連被保送，山田哲人在滿壘狀況下打出直擊橫濱球場全壘打牆上緣的清壘2壘安打，讓日本終場以5:2贏了宿敵南韓。

日本隊先發投手山本由伸5.1局投球被打5支安打失2分，飆出9次三振、送出1次保送。 美聯社

日本這場的幾任投手都交出不差的投球內容，先發投手山本度過1局的危機後，投了5又1/3局，被打出5支安打，送出多達9次三振，丟掉2分(1分自責分)；接替的岩崎雖然無法守住失分，但接下來投出2次三振解決這局；長中繼伊藤大海投2局也只被打出1支安打，投出3次三振；守護神栗林良吏上場後援，也有1次三振，投手群總共賞給對手15次三振，已經算是完美達成任務。

日本隊第二棒坂本勇人在三局下擊出中外野高飛犧牲打，送三壘上的村上宗隆跑回首分。 美聯社

南韓這場派出只休息3天的下勾球投手高永表先發，日本做出因應對策，換下右打的菊池涼介，將左打的近藤排上先發打線，這是個合理的調度，不過近藤在前兩個打席都無法從對方手中打出安打，反而是在南韓換上左投才打出安打，整場比賽就這1支安打，守備上又有1次導致失分的失誤，這個安排並沒有收到好的效果，不過8局下逃過雙殺，卻開啟了日本獲勝的契機，只能佩服稻葉篤紀監督的強運；而他下一棒同為左打的村上，則在前兩個打席都打出安打，還跑回球隊第1分，接下來的甲斐，這場也有安打及2次保送，3次上壘的紀錄。

南韓隊先發投手高永表5局投球被打6支安打失2分，飆出7次三振、送出1次保送。 美聯社

日本打線中3名左打之一的吉田正尚，面對對方下勾球先發也有安打及保送各1的表現，並打回日本的第2分，前兩棒山田及坂本勇人也都有安打，但8局前的安打分散導致攻勢無法連貫，4個得點圈都沒有安打，導致打出7支安打卻只得到2分的結果，直到山田在8局下打出驚天一轟，將壘上3名跑者全部清回本壘，才讓日本擺脫南韓的糾纏打進決賽。

六局上半南韓隊第二棒姜白虎打出外左野一壘安打，在二壘上的朴海旻快馬加鞭衝回本壘為球隊跑回第一分。 美聯社

打擊近況仍舊不振的中心打線是日本這場比賽打得非常辛苦的原因，3到6棒除了上述的吉田之外，其餘3人只有柳田在8局打出1支安打，4個人加起來15個打數被三振8次，淺村榮斗單場吞下4K，而全部賽事都打第4棒的鈴木誠也，本場4個打數再度落空，還被三振2次，打擊率剩下0成67，這屆賽事下來有多次攻勢都斷在他身上，近況是先發打線中最差的一個，如果他打擊狀況能有例行賽的一半水準，日本也不會每場都打得這麼辛苦，但就目前日本外野陣容來看，根本沒有讓他坐板凳的空間，現在只剩下最關鍵的決賽，稻葉真的還要把鈴木擺在4棒嗎？

日本隊三壘手村上宗隆與二壘手山田哲人(左)在二局上合作演出雙殺守備，南韓隊跑者吳智煥(右)離二壘壘包還有一段距離。 美聯社

日本打敗南韓挺進最終決賽，將在7日台灣時間晚上6點，面對5日晚間美國對南韓的勝隊，爭奪歷史性的金牌。

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