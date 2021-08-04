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自由車／英「黃金夫婦」歷屆奧運奪10金 東奧挑戰第11金

中央社 / 東京4日綜合外電報導
傑森．肯尼（Jason Kenny）與妻子蘿拉（Laura Kenny），兩人在歷屆奧運共獲10面金牌，東奧將再繼續挑戰第11金。 法新社
傑森．肯尼（Jason Kenny）與妻子蘿拉（Laura Kenny），兩人在歷屆奧運共獲10面金牌，東奧將再繼續挑戰第11金。 法新社

出戰東京奧運的英國自由車代表隊中有一對「黃金夫婦」，傑森．肯尼（Jason Kenny）與妻子蘿拉（Laura Kenny），兩人在歷屆奧運共獲10面金牌，東奧將再繼續挑戰第11金。

日本放送協會（NHK）報導，傑森與蘿拉都是英國自由車場地賽的選手，33歲的傑森曾在歷屆奧運斬獲6面金牌，29歲的蘿拉也不遑多讓，曾獲4面奧運金牌。

兩人在上屆2016年里約奧運後結婚，蘿拉2017年生下一子，兩人同時兼顧育兒、婚姻與自由車比賽，皆獲得東奧參賽門票，要挑戰再添金牌。

蘿拉昨天首先上陣，在自由車女子團體追逐賽決賽對決德國隊，可惜德國隊在奧運兩天內第3次衝出破世界紀錄佳績，蘿拉帶領的英國隊獲銀牌，未能繼倫敦和里約奧運金牌後達成三連霸。

在蘿拉賽後約30分鐘，傑森出戰男子團體爭先賽決賽，對上剛破奧運紀錄的荷蘭隊，英國隊一開賽原有些微領先，但被荷蘭隊後來居上，最後也只獲得銀牌。

雖然這面銀牌讓傑森獲得的奧運獎牌累積到8面，打平英國選手的最多奧運獎牌紀錄，但他受訪時說，接下來的比賽將會盡全力拿到好成績，展現出企圖奪金的氣勢。

蘿拉也說，運動員就是所有的比賽都想贏，目標是金牌、想獲得金牌。

這對「黃金夫婦」在東奧都還有兩項賽事，傑森將參加男子爭先賽與男子競輪賽，蘿拉將參加女子全能賽與女子美式接力賽。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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