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體操／ 拜爾絲跨越心理障礙 克服「空中失感」再奪銅

台灣醒報 / 台北報導
日前宣布退出奧運體操團體決賽的美國奧運體操代表選手拜爾絲重返奧運賽事，在平衡木項目再度奪得銅牌！ 路透社
日前宣布退出奧運體操團體決賽的美國奧運體操代表選手拜爾絲重返奧運賽事，在平衡木項目再度奪得銅牌！ 路透社

日前宣布退出奧運體操團體決賽的美國奧運體操代表選手拜爾絲重返奧運賽事，在平衡木項目再度奪得銅牌！拜爾絲說，她很高興能夠再度回到賽場上，在提到這場比賽是「為自己而戰」時，也坦言日前退出體操團體決賽、接受自己心理狀況不佳的過程非常掙扎。

重返賽場再奪銅

平衡木項目是拜爾絲退出地板、跳馬、高低槓等三項奧運體操決賽後，重返賽場的第一場賽事，雖以 14.000 分奪銅，輸給中國選手管晨辰（金牌，14.633 分）與唐茜靖（銀牌，14.233 分），但拜爾絲的同儕、隊員與奧運官員都為她送上了熱烈的掌聲，拜爾絲也在 90 秒的比賽後露出笑容。

衛報報導，拜爾絲在比賽後表示，她在賽前其實沒有想過自己還能帶著獎牌離開，退出團體項目決賽後的一週間，其他體操選手與美國代表隊隊員都一直支持著她，「我會永遠感謝他們。」

接受不完美的自己

東奧官網的貼文提到，拜爾絲曾表示她受到「空中失感」所苦。體操選手若出現此一症狀，在進行翻轉動作時，可能會在一瞬間失去方向感，並導致整組動作瓦解。

拜爾斯說，選擇不參賽是個困難的抉擇，但更難的是「接受自己的身體與大腦不同步的事實。」拜爾絲 2016 年奧運的隊友埃爾南德斯也曾經受到空中失感所苦。她說，「這種感覺會讓你覺得，你根本沒達到運動員該有的水準。」

為「自己」而戰

拜爾絲宣布退出奧運體操團體決賽時，她曾提到，退出的理由是因為「感覺這是在為其他人而戰」。本場比賽再度奪牌後，拜爾絲說，「我只是為了我自己、做到我該做的事，我甚至沒想過最後結果會如何」，且在過去一週，她體悟到最重要的一件事就是，「我的身心健康，比任何一面獎牌都來得重要。」

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