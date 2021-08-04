體操／中國管晨辰挫美國摘金 賽後一句話盡顯可愛少女心

中國少女管晨辰昨（3日）晚於平衡木擊敗美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）奪金，這位完賽後爆喊的16歲女生，受訪時對答盡顯可愛一面，最希望收到的冠軍禮物，也令人驚訝。

女子平衡木決賽，中國隊年僅16歲的小花管晨辰造出難度6.6分的動作，加上高達8.033的完成分，總分獲14.633分，力壓隊友唐茜靖及復出的拜爾絲，獲得金牌。這亦是中國今屆第32面金牌，而中國體操隊最終以3金3銀2銅的成績完成。

這位小姑娘賽後抵不住壓力落淚，但很快就恢復情緒，走入混合採訪區卻盡顯可愛一面。她不斷重複玩弄手上的金牌，似乎仍未知道它的重量。「我第一次參加奧運，沒有人認識我，所以我就做好自己，膽大心細，放開做就可以，過程很重要，不要在意結果。」

公布結果的一刻，管晨辰釋放壓力哭成淚人。（美聯社） 老練得令人驚訝，但被問到獲金牌後會否自覺成熟一點，她竟這樣回答：「可不嘛，我都17啦。」使現場記者哭笑不得。

過去的奧運，管晨辰只曾在電視看着拜爾絲比賽，如今竟是同場較技，更技術性擊倒對方。她的感受來得單純既真實，「我一直想見見她，想看看我是不是比她高。這次比了，好像差不多高，自己今天贏了，感覺就很開心。」

搖身一變成為奧運冠軍，獎勵自然接踵而來，送車送樓送獎金的大有人在，可是16歲的小女生，最關心的並不於此，最想要的禮物，反而是杯子。

「我喜歡杯子、保溫杯、吸管杯，只要是杯子我都喜歡。」

「我去過選手村的商品店就看中了一款，但沒有我喜歡的顏色。」

「除了粉色什麼都可以，我覺得粉色有點騷氣。」

看來與眾不同，擁有自己的喜好跟特色，正是她能成為奧運冠軍的重要原因。

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文章授權轉載自《香港01》

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