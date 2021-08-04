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羽毛／諶龍祝賀安賽龍盡顯風度 隻字不提腳掌水泡影響

香港01 / 吳慕兒
東京奧運羽毛球男單決賽。（美聯社）
東京奧運羽毛球男單決賽。（美聯社）

東京奧運羽毛球男單決賽丹麥球手安賽龍（Viktor Axelsen）以怪物級演出擊敗中國衛冕選手諶龍，時隔25年，成為奧運史上第二位歐洲男單冠軍。比賽一完，安賽龍立即哭成淚人，他像失控孩子一樣喊個不停，落敗的諶龍笑着跟他交談溫言安慰，盡顯大將之風。

27歲的安賽龍熱愛中華文化，能操一口流利普通話，並為自己改了一個中文名安賽龍，從此不再是「艾素臣」。對上三屆奧運羽毛球男單金牌均由中國球員奪得，林丹2008、2012兩度封王，諶龍2016奧運奪冠，今屆力爭衛冕，卻遇上狀態大勇的安賽龍。

安賽龍賽後哭成淚人。（美聯社）
安賽龍賽後哭成淚人。（美聯社）
兩大高手惺惺相惜

身為前世界排名第一球手的安賽龍，早已贏盡大賽冠軍，獨欠奧運。他在上屆里約奧運，正正在準決賽負於諶龍，最終得銅。奧運賽場獨一無二，加上對手又是大山一般的諶龍，圓夢一刻他立即失控爆喊。

諶龍微笑着跟他交談數句，賽後安賽龍分享二人對話：「他說我是應得的，讚我打得很好。然後我說：『多謝你，你是我的最大動力之一。』」他在今屆奧運男單賽事以不失一局的情況下封王，表現極具說服力，他續稱，「當你在奧運決賽連續兩局擊敗諶龍，我想你可以說那至少是十分接近個人最佳表現。」

腳掌上的大水泡

32歲的諶龍無法複製林丹的奧運兩連霸，他承認里約奧運以來的5年「十分漫長」，也有很多自我懷疑。他對自己在今屆奧運整體表現已感到滿意，「雖然我贏不到金牌，從我到東京第一天到今天（2日），每場都能跟隨作戰計劃發揮。」

「我及不上金牌得主那麼好，但已是第二最佳一位。」諶龍的風度，贏得外界一致讚賞，他未有為自己落敗找借口，大方讚揚對手安賽龍，其實身上有一處惱人的傷患。

賽後中國羽毛球協會主席張軍受訪，大讚諶龍的拼搏精神讓他感動，「諶龍從小組賽就是帶着這樣的小泡傷，打一場大一點但還是一路從小組賽打到決賽。盡管如此，他依然在賽場全力以赴，一分一分去拼！今天『腳打爛了，最後跑不起來』 。」諶龍腳掌磨起層層含膿的血水泡，攻守兩端高速移動力受到限制，一張驚心動魄的血水泡照片，難以想像比賽中不停磨擦時帶來的痛楚，諶龍始終對這點隻言不提，咬緊牙關獲得一面銀牌，實在令人佩服。

諶龍腳掌的層層含膿血水泡。（新浪體育）
諶龍腳掌的層層含膿血水泡。（新浪體育）
羽毛球自1992年成為奧運正式比賽項目以來，一直是中國隊的金牌庫之一，至今39面金牌之中，中國拿到20面之多。人口只有580多萬的丹麥，絕對是最熱愛羽毛球的歐洲國家，國民自小喜愛這項運動，競技水平亦相當高。

1996年奧運丹麥球手拿臣（Poul-Erik Høyer Larsen）在男單封王，成為首位歐洲冠軍，時隔25年，奧運終於有另一位來自歐洲的冠軍，而且同樣來自這個童話之國。拿臣如今已為國際羽毛球聯會（BWF）會長，今屆奧運在現場親眼見證同鄉小師弟封王的感人時刻。

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文章授權轉載自《香港01》

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運 諶龍

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