帆船／女子49er FX級 巴西組合奪金
巴西女子帆船運動員組合瑪婷‧格雷爾（Martine Grael）和孔濟（Kahena Kunze）昨天在東京奧運帆船女子49er FX級衛冕成功，為巴西拿下本屆奧運第三面金牌。
瑪婷和孔濟是2016里約奧運金牌得主，這次奪金更加鞏固帆船運動作為巴西在奧運立贏得最多金牌的運動霸主地位：自1980莫斯科奧運以來，巴西帆船運動已經贏得八面金牌，領先各項運動；次多金牌項目是田徑，贏得五面金牌。
帆船運動創造了巴西奧運史上最偉大的運動員謝特（Robert Scheidt），他是歷屆奧運2金、2銀和1銅的持有者。
但瑪婷在3日拿下的金牌也為格雷爾家族在巴西帆船運動的成就加冕。瑪婷是巴西奧運史上另一位偉大運動員托爾本‧格雷爾（Torben Grael）的女兒，托爾本是1996亞特蘭大奧運和2004雅典奧運的金牌得主，1984洛杉磯奧運銀牌得主，1988漢城奧運和2000雪梨奧運銅牌得主。
兩屆奧運冠軍瑪婷今年30歲，她從4歲就開始玩帆船，目前是里約遊艇俱樂部（Rio Yacht Club）的運動員。
巴西一共有13位帆船運動員參加東京奧運，包括6女7男，由托爾本帶隊；瑪婷的大哥馬可‧格雷爾（Marco Grael）參加帆船男子49er FX級組合比賽，但未進入決賽。
瑪婷的叔叔拉斯‧格雷爾（Lars Grael）也在奧運贏過兩面銅牌，雖然1998年發生意外，他的一條腿被一艘快艇的螺旋槳切斷，拉爾斯仍繼續參加比賽。
瑪婷的祖母英格麗‧施密特（Ingrid Schmidt）也出身帆船運動世家，英格麗的兩位兄弟阿克塞爾（Axel）和艾利克•施密特（Erik Schmidt）是1961年最早獲得世界冠軍的帆船運動員。
格雷爾家族對巴西奧運貢獻頗大，巴西獲得的每十面金牌中，就有一面來自格雷爾家族，而瑪婷和托爾本也成為巴西第一對在兩屆奧運獲得冠軍的父女。
雖然帆船運動是巴西在奧運獲勝最多的運動，但它絕非巴西人最愛好的運動之一，因為它被認為是菁英和昂貴的運動，例如學習駕馭帆船的4堂初級課程起價100美元，一艘帆船價格3000美元起跳，且帆船運動只能在專門俱樂部進行，體育媒體較少著墨。
巴西帆船運動始於1906年巴西遊艇俱樂部（YachtClube Brasileiro）在里約熱內盧成立，第一次全國性比賽於1935年舉行。
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